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यूपी में कैबिनेट विस्तार से पहले अनुप्रिया पटेल ने बढ़ा दी BJP की टेंशन! कर दी ये बड़ी मांग
UP Politics: बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) ने यूपी कैबिनेट में एक सीट की और मांग कर दी है, पार्टी सूत्रों के मुताबिक 13 विधायक होने के बाद उनका अभी एक ही मंत्री हैं.
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) ने यूपी कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है. अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने कैबिनेट में एक और सीट की मांग कर दी है. अपना दल (एस) ने यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में एक और मंत्री पद की मांग की है.
दरअसल, अभी यूपी में अपना दल (एस) कोटे से सिर्फ एक आशीष पटेल यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं. बता दें कि यूपी में अपना दल (एस) के कुल 13 विधायक हैं.
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Source: IOCL