रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर भावुक हुईं मायावती, कही ये बात

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बलिया स्थित रसड़ा से विधायक रहे उमाशंकर सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने भावुक पोस्ट की है.

उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम ने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के कर्मठ, ईमानदार व पूरी तरह से वफादार बलिया की रसड़ा सीट से लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह की आज शाम लम्बी बीमारी की वजह से इलाज के दौरान देहान्त हो जाने की ख़बर अति-दुखद. उनके परिवार तथा उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना.

उन्होंने लिखा कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है. उनका पूरा परिवार बी.एस.पी. परिवार की तरह है तथा उनके परिवार के सभी लोग मुझे बड़ी बहन की तरह ही पूरा आदर-सम्मान देते हैं. उनके पुत्र से लगातार सम्पर्क बने रहने के दौरान ही आज शाम उनके देहान्त की ख़बर उनके पुत्र से ही मिली.

बसपा नेता ने लिखा कि इस दुख की घड़ी में मैं व पूरी पार्टी उनके व उनके परिवार के साथ है तथा उन्हें किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं हारना है बल्कि इस परिस्थिति का सामना करते हुये आगे बढ़ना है. कुदरत उन सभी लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे.

बसपा के इकलौते विधायक थे उमाशंकर

बता दें 55 वर्ष की उम्र में उमाशंकर सिंह ने अंतिम सांस ली. साल 2022 के चुनाव में वह बसपा के टिकट पर चुनकर विधानसभा पहुंचने वाले पार्टी के इकलौते विधायक थे.

उमाशंकर सिंह के निधन पर सीएम योगी ने भी शोक जताया. एक्स पर सीएम ने लिखा- जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक उमाशंकर सिंह का निधन अत्यंत दु:खद है. विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.