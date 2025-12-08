हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: सहसपुर में बड़ा हादसा टला, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, बाल-बाल बचे छात्र

देहरादून: सहसपुर में बड़ा हादसा टला, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, बाल-बाल बचे छात्र

Dehradun News: इस हादसे के बाद क्षेत्रवासियों ने परिवहन विभाग और स्कूल प्रशासन से बसों की नियमित जांच, फिटनेस और चालक प्रशिक्षण को लेकर सख्त व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

By : दानिश खान | Updated at : 08 Dec 2025 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटी ढलानी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते बच गया. संस्कार स्कूल की एक बस बच्चों को उतारने के बाद अचानक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. गनीमत रही कि बस में मौजूद छात्रों ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक बच्चों को उतारने के बाद वाहन को ढलान पर खड़ा छोड़कर कहीं चला गया. बस ठीक से ब्रेक न लगाए जाने के कारण धीरे-धीरे पीछे की ओर सरकने लगी. जब छात्रों ने बस को खाई की ओर लुढ़कते देखा, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लेते हुए चलती बस से कूदकर खुद को सुरक्षित कर लिया. इससे एक बड़ा हादसा टल गया.

स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की लापरवाही पर जताई नाराजगी

आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनते ही मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया. उन्होंने तुरंत पुलिस और स्कूल प्रबंधन को सूचना दी. स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है, लेकिन कई बार स्कूल प्रबंधन और चालक नियमों की अनदेखी कर बच्चों की जान जोखिम में डाल देते हैं.

इस हादसे के बाद क्षेत्रवासियों ने परिवहन विभाग और स्कूल प्रशासन से बसों की नियमित जांच, फिटनेस और चालक प्रशिक्षण को लेकर सख्त व्यवस्था लागू करने की मांग की है. उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और ऐसी घटनाएं भविष्य में किसी बड़े दुखद हादसे का कारण बन सकती हैं.

हादसे के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

इस घटना की सूचना मिलते ही सहसपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बस को खाई में गिरा देखकर घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने मामले में ड्राइवर की लापरवाही को प्राथमिक कारण मानते हुए जांच शुरू कर दी है. साथ ही, स्कूल प्रबंधन से भी इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है. पुलिस का कहना है कि दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 08 Dec 2025 02:24 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: 'जिन्ना ने विरोध...नेहरू जी ने करवा दी वंदे मातरम की समीक्षा'- PM Modi
Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के दौरान PM Modi ने किसे कही ये बात | Congress
Parliament Winter Session: कविता के जरिए PM Modi ने बताया Vande Mataram का महत्व | BJP | Congress
Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के बीच किसका हालचाल पूछने लगे PM Modi? | BJP
Parliament Winter Session: '150वीं वर्षगांठ का साक्षी..., वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले PM Modi |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
नौकरी
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Vande Mataram Debate: आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget