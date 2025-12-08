देहरादून: सहसपुर में बड़ा हादसा टला, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, बाल-बाल बचे छात्र

देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटी ढलानी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते बच गया. संस्कार स्कूल की एक बस बच्चों को उतारने के बाद अचानक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. गनीमत रही कि बस में मौजूद छात्रों ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक बच्चों को उतारने के बाद वाहन को ढलान पर खड़ा छोड़कर कहीं चला गया. बस ठीक से ब्रेक न लगाए जाने के कारण धीरे-धीरे पीछे की ओर सरकने लगी. जब छात्रों ने बस को खाई की ओर लुढ़कते देखा, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लेते हुए चलती बस से कूदकर खुद को सुरक्षित कर लिया. इससे एक बड़ा हादसा टल गया.

स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की लापरवाही पर जताई नाराजगी

आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनते ही मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया. उन्होंने तुरंत पुलिस और स्कूल प्रबंधन को सूचना दी. स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है, लेकिन कई बार स्कूल प्रबंधन और चालक नियमों की अनदेखी कर बच्चों की जान जोखिम में डाल देते हैं.

इस हादसे के बाद क्षेत्रवासियों ने परिवहन विभाग और स्कूल प्रशासन से बसों की नियमित जांच, फिटनेस और चालक प्रशिक्षण को लेकर सख्त व्यवस्था लागू करने की मांग की है. उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और ऐसी घटनाएं भविष्य में किसी बड़े दुखद हादसे का कारण बन सकती हैं.

हादसे के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

इस घटना की सूचना मिलते ही सहसपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बस को खाई में गिरा देखकर घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने मामले में ड्राइवर की लापरवाही को प्राथमिक कारण मानते हुए जांच शुरू कर दी है. साथ ही, स्कूल प्रबंधन से भी इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है. पुलिस का कहना है कि दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.