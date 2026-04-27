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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में पुलिस की सख्ती पर उठे सवाल: IG ने पूछी भारी फोर्स की वजह, पर्यटकों में बढ़ी असहजता

देहरादून में पुलिस की सख्ती पर उठे सवाल: IG ने पूछी भारी फोर्स की वजह, पर्यटकों में बढ़ी असहजता

Dehradun News In Hindi: देर रात करीब 11 बजे एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार कई थानों के एसएचओ और पुलिस बल के साथ शहर के चर्चित रोमियो लेन रेस्टोरेंट और बार पहुंचे. वहां आईजी भी परिवार के संग थे.

By : दानिश खान | Updated at : 27 Apr 2026 03:01 PM (IST)
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उत्तराखंड की पर्यटन नगरी के रूप में पहचान रखने वाले देहरादून में इन दिनों पुलिस की सख्ती चर्चा का विषय बनी हुई है. देर रात होटलों और रेस्टोरेंट्स में पुलिस की कार्रवाई और जांच अभियान ने जहां एक ओर कानून-व्यवस्था को लेकर सक्रियता दिखाई है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और पर्यटकों के बीच असहजता का माहौल भी बनता नजर आ रहा है.

जानकारी के अनुसार, देर रात करीब 11 बजे एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार कई थानों के एसएचओ और पुलिस बल के साथ शहर के चर्चित रोमियो लेन रेस्टोरेंट और बार पहुंचे. इस दौरान बार को बंद कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. संयोग से उसी समय आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप अपने परिजनों और मित्रों के साथ वहीं डिनर कर रहे थे.

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आईजी ने इतनी फ़ोर्स पर उठाए सवाल

जब आईजी राजीव स्वरूप रेस्टोरेंट से बाहर आए तो उन्होंने वहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी देखी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्होंने स्थिति की जानकारी लेने के लिए एसपी सिटी से सवाल किया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न थानों की फोर्स एक जगह क्यों तैनात की गई है. उन्होंने यह भी चिंता जताई कि यदि इस दौरान अन्य क्षेत्रों में कोई आपराधिक घटना घटती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

आईजी के जाने के बाद रेस्टोरेंट बंद

आईजी गढ़वाल का यह रुख उनके प्रशासनिक अनुभव और जिम्मेदारी को दर्शाता है. उन्होंने न तो कार्रवाई में अनावश्यक हस्तक्षेप किया और न ही किसी तरह का दबाव बनाया, बल्कि केवल स्थिति की तार्किक समीक्षा की. इसके बाद वह शांतिपूर्वक वहां से निकल गए. बाद में पुलिस द्वारा रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया.

पुलिस लगातार चला रही अभियान

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देहरादून में पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है. कुछ दिन पहले देर रात होटलों में कमरे खुलवाकर पूछताछ करने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिससे पर्यटकों में असहजता बढ़ी है. कई लोग इसे अपनी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप मान रहे हैं और यही कारण है कि कुछ पर्यटक अब देहरादून आने से भी कतरा रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि यह सभी कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं. हाल ही में एक रिटायर ब्रिगेडियर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा है, जिसके चलते प्रदेशभर में ‘ऑपरेशन प्रहार’ अभियान चलाया जा रहा है.

पर्यटन कारोबारी हुए परेशान

इसके बावजूद पर्यटन से जुड़े कारोबारी मानते हैं कि अत्यधिक सख्ती से उनकी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. होटल और रेस्टोरेंट में लगातार चेकिंग से पर्यटकों का अनुभव खराब हो सकता है.

फिलहाल, रोमियो लेन की यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का व्यवहार एक संतुलित और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सामने आया है, जिन्होंने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक संतुलन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाई.

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Published at : 27 Apr 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
DEHRADUN POLICE UTTARAKHAND NEWS Tourism Buisness
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