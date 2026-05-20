देहरादून के PANACEA हॉस्पिटल में AC फटने से लगी आग, 14 घायल, एक की मौत की सूचना

देहरादून के PANACEA हॉस्पिटल में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अचानक एसी फटने से आग लग गई. इस घटना में 14 लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि एक व्यक्ति की मौत होने की बात भी सामने आ रही है. हालांकि प्रशासन ने अभी मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है.

जानकारी के अनुसार एसी फटने के बाद आईसीयू और आसपास के वार्डों में तेजी से धुआं फैल गया, जिससे वहां भर्ती मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. स्थिति को देखते हुए अस्पताल में मौजूद मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया और उन्हें देहरादून के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

गढ़वाल कमिश्नर ने क्या बताया?

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि मौके पर कोई भी व्यक्ति झुलसा हुआ नहीं मिला है और न ही किसी को आग से सीधी चोट आई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि धुएं के कारण लोगों को परेशानी हुई, जिसके चलते उन्हें उपचार के लिए शिफ्ट किया गया.

प्रशासन ने अस्पताल के सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं. साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों और व्यवस्थाओं की भी जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल मृतक की पहचान और मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है.