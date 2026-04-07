शादी समारोह के लिए कैसे मिलेंगे सिलेंडर? देहरादून में नई व्यवस्था लागू, पढ़ें पूरी प्रक्रिया
Dehradun LPG Cylinder Process: विवाह समारोहों में गैस सिलिंडर प्राप्त करना पहले की तरह आसान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है.
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गैस सिलिंडर की उपलब्धता को सुव्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है. अब विवाह समारोहों में गैस सिलिंडर प्राप्त करना पहले की तरह आसान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है.
नई व्यवस्था के तहत शादी-विवाह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलिंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए आवेदक को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा. इसके साथ ही विवाह का कार्ड और आधार कार्ड भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, आवेदन कार्यक्रम से कम से कम 10 से 12 दिन पहले करना होगा, ताकि समय रहते प्रक्रिया पूरी की जा सके.
आखिर यह निर्णय की क्यों पड़ी आवश्यकता?
यह निर्णय उत्तराखंड शासन के निर्देशों के बाद लिया गया है. सविन बंसल के निर्देश पर देहरादून नगर क्षेत्र में जिला पूर्ति कार्यालय, सभी तहसीलों के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक कार्यालयों में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से अस्थायी रूप से सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें उपयोग के बाद वापस करना होगा.
गैस एजेंसियों को दिए गए आवश्यक निर्देश
प्रशासन के अनुसार इस नई व्यवस्था को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. अब तक करीब 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और संबंधित गैस एजेंसियों को आपूर्ति के निर्देश दे दिए गए हैं. साथ ही एजेंसियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने कुल व्यावसायिक गैस स्टॉक का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा इस व्यवस्था के लिए सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत के समय उपलब्धता बनी रहे.
छोटे दुकानदारों और छात्रों के लिए 5KG सिलेंडर की व्यवस्था शुरू
इसके अलावा, प्रशासन ने छोटे दुकानदारों, छात्रों और श्रमिकों को राहत देने के लिए पांच किलो वाले छोटे गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी शुरू की है. तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यावसायिक और छोटे सिलिंडरों की आपूर्ति बढ़ाएं, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
घरेलू सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर होगी कार्रवाई
इसी बीच प्रशासन ने घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर भी सख्ती दिखाई है. जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) लगातार प्रवर्तन कार्रवाई कर रही है. हाल ही में नगर निगम क्षेत्र के कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से चार घरेलू गैस सिलिंडर जब्त किए गए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू सिलिंडर का व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.
एलपीजी आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है. यहां गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और उनका त्वरित समाधान किया जा रहा है. हाल ही में 13 शिकायतें दर्ज हुईं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई.
आपूर्ति के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार को 13,388 घरेलू और 807 व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की आपूर्ति की गई. वर्तमान में जिले में 16,767 घरेलू और 4,442 व्यावसायिक सिलिंडर स्टॉक में उपलब्ध हैं.
कुल मिलाकर, देहरादून प्रशासन की यह नई व्यवस्था गैस सिलिंडर की पारदर्शी और संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जिससे जरूरतमंदों को समय पर गैस उपलब्ध हो सके.
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Source: IOCL