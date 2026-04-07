मुरादाबाद में PAC की नौवीं वाहिनी में जवान की संदिग्ध मौत से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

यूपी के मुरादाबाद में पीएसी की नौवीं वाहिनी में तैनात एक जवान की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप मच गया. घटना के बाद पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर पारिवारिक तनाव की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के काठ रोड स्थित पीएसी की नौवीं वाहिनी का है, जहां तैनात जवान विकास गौतम (34) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. विकास गौतम मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के बटीपुरा गांव के रहने वाले थे और साल 2019 से मुरादाबाद में तैनात थे. वह महिला आरक्षित वर्ग को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी निभा रहे थे और अपने शांत स्वभाव और अनुशासन के लिए जाने जाते थे.

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पीएसी परिसर में हड़कंप मच गया और साथी जवानों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस और पीएसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.

शुरुआती जांच में पारिवारिक तनाव की बात सामने आ रही है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस साक्ष्य इकट्ठा कर जांच में जुटी

पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मृतक के मोबाइल फोन व अन्य सामान की भी जांच की जा रही है ताकि घटना के कारणों का पता चल सके. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

मृतक के परिजनों को दी गई मामले की सूचना

वहीं, इस घटना के बाद पीएसी परिसर में तैनात जवानों के बीच गम और चिंता का माहौल है. परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे भी मौके पर पहुंच गए हैं. फिलहाल, पुलिस और पीएसी के अधिकारी इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटे हैं. जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी.