हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, डॉग स्क्वाड तैनात

उत्तराखंड की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, डॉग स्क्वाड तैनात

Dehradun News: घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने हाईकोर्ट समेत प्रदेश के सभी न्यायालयों और न्यायाधीशों की सुरक्षा का व्यापक ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं.

By : दानिश खान | Updated at : 20 Feb 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के विभिन्न न्यायालयों को बीते तीन दिनों में बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. एहतियातन सभी अदालत परिसरों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ.

घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने हाईकोर्ट समेत प्रदेश के सभी न्यायालयों और न्यायाधीशों की सुरक्षा का व्यापक ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं. ऑडिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में जो भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें तत्काल दूर किया जाएगा. इसके साथ ही अस्थायी तौर पर सुरक्षा घेरा और कड़ा करने के आदेश भी दिए गए हैं.

सभी जिलों में बढ़ेगी सुरक्षा

बुधवार को पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें न्यायालय परिसरों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई. सभी जिलों में क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) गठित करने और उन्हें किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है. खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस मुख्यालय ने आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की तैनाती के भी निर्देश जारी किए हैं. अब प्रत्येक न्यायालय में कार्यवाही शुरू होने से पहले बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड द्वारा नियमित जांच की जाएगी. पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही न्यायिक कार्य शुरू कराया जाएगा.

आने-जाने वालों की बढ़ेगी निगरानी

इसके अलावा अदालत परिसरों में प्रवेश व्यवस्था को सख्त किया गया है. आने-जाने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से देखा जाएगा. संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो. पर्याप्त संख्या में पीएसी बल की भी तैनाती सुनिश्चित की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. न्यायिक संस्थानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 20 Feb 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Bomb Threat UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, डॉग स्क्वाड तैनात
उत्तराखंड की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, डॉग स्क्वाड तैनात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजस्थान: 21 से 28 फरवरी तक चलेगा खाटू श्याम लक्खी मेला, VIP कल्चर पर लगी रोक
राजस्थान: 21 से 28 फरवरी तक चलेगा खाटू श्याम लक्खी मेला, VIP कल्चर पर लगी रोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम यात्रा को लेकर देहरादून प्रशासन अलर्ट, 15 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का अल्टीमेटम
चारधाम यात्रा को लेकर देहरादून प्रशासन अलर्ट, 15 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम योगी के सामने फेंकी सियासी गुगली! इस मांग पर फंस जाएगी BJP?
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम योगी के सामने फेंकी सियासी गुगली! इस मांग पर फंस जाएगी BJP?
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर सियासत के बीच राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- मैं कल सीएम से मिल सकता हूं...
एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर सियासत के बीच राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- मैं कल सीएम से मिल सकता हूं...
इंडिया
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
ट्रेंडिंग
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
हेल्थ
Cancer Types in India: भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget