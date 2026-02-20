हापुड़ में मौलाना की शर्मनाक करतूत, 14 साल की मासूम को किया प्रेग्नेंट, बेटी को दिया जन्म

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मजदूर परिवार की नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाले मौलाना ने अपनी हवस का शिकार बना डाला. मौलाना की इस घिनौनी करतूत का खुलासा तब हुआ, जब नाबालिग प्रेग्नेंट हो गयी और एक बच्चे को जन्म दिया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस घटना को लेकर इलाके में लोगों में काफी आक्रोश है और वे मौलाना पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उधर इस घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजन बेहद सदमे में हैं. स्थानीय प्रशासन पीड़िता की सेहत के साथ उसकी काउंसलिंग करा रहा है. जबकि पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार हापुड़ के पिलखुवा थाना क्षेत्रान्तर्गत सिखेड़ा में मौलाना इस्लाम पुत्र मकसूद रह रहा था, जबकि मौलाना के पड़ौस में ही अमरोहा जिले का एक परिवार रहकर मेहनत-मजदूरी कर रहा है. मौलाना इस्लाम ने अपने पड़ौस में रहने वाले परिवार की एक 14 वर्षीय बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोप है कि मौलाना ने दुष्कर्म की घटना के बाद बच्ची को इतना डरा और धमका दिया कि उसने मौलाना की इस घिनौनी करतूत की शिकायत भी अपने परिवारीजनों से नहीं की. इसी का फायदा उठाते हुए मौलाना इस्लाम समय-समय पर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा.

चार दिन पहले बच्ची को दिया जन्म

बताया जा रहा है कि 14 साल की बच्ची मौलाना की इस घिनौनी करतूत से प्रेग्नेंट हो गई और बीते चार दिन पूर्व से उसके पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो गया. जिसके बाद बच्ची ने 14 फरवरी की शाम को अपने घर पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया. परिवार के लोगों ने जब अपनी नाबालिग बेटी को मां बनते हुए देखा, तो उनके होश उड़ गये. इस पर बच्ची ने मौलाना की दुष्कर्म वाली कहानी को पूरा बयां कर दिया. जिसे सुनकर परिवार के रौंगटे खड़े हो गये.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

परिवारीजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत पिलखुवा थाने की पुलिस से की. पुलिस ने मौलाना इस्लाम के खिलाफ नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किये जाने की गंभीर धाराओं में मुकद्दमा दर्ज कर लिया और उसे तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया.