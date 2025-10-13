देहरादून के 28 गांवों में घटी हिंदू आबादी, डेमोग्राफिक बदलाव ने बढ़ाई धामी सरकार की चिंता

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर स्थित कई गांवों में डेमोग्राफिक बदलाव ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से साफ कहा कि किसी ने भी अपने दायित्वों का दुरुपयोग किया या किसी भी अधिकारी कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश का मूलस्वरूप बनाए रखने के लिए हमें जो भी प्रयास करना पड़े हम करेंगे.

दरअसल, देहरादून से कुछ ही दूरी पर विधानसभा विकास नगर के अंतर्गत आने वाले पछवादून इलाके में धीरे-धीरे हिंदू आबादी कम होती जा रही है, यहां के लगभग 28 गांव ऐसे हैं जहां पर हिंदू आबादी अल्पसंख्यक होती जा रही है. यहां तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि यहां पर मौजूद तमाम लोगों का सत्यापन कराया जाए तथा उनके राशन कार्ड वगैरह की जांच की जाए.

सरकार ने शिकायतों पर दिखाई सख्ती

बता दें कि पछवादून इलाके को लेकर कई लोग पहले ही शिकायत कर चुके हैं कि धीरे-धीरे यहां पर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदू आबादी घट रही है. अब इसे लेकर राज्य सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है.

सभी जिलाधिकारियों को सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि, हमने न केवल यहां बल्कि प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सत्यापन अभियान चलाएं और राशन कार्ड वगैरह की ठीक से जांच करें. खासकर उन इलाकों में जो ग्रामीण है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है.

बिजली कनेक्शन आदि के जांच के आदेश

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पछवादून इलाके को लेकर हमें कई शिकायतें मिली है. इसके लिए हमने अधिकारियों को फर्जी राशनकार्ड, फर्जी बिजली के कनेक्शन आधारकार्ड, वोटर आई डी कार्ड चेक किए जाने को लेकर आदेश दिए गए है.