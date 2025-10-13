हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड15 अक्टूबर से खुलेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन, ढिकाला Zone के लिए करना होगा इंतजार

15 अक्टूबर से खुलेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन, ढिकाला Zone के लिए करना होगा इंतजार

Nanital News: अब 15 अक्टूबर से कॉर्बेट नेशनल पार्क का बीजरानी जोन खुलने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सड़कों को ठीक किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो.

By : दानिश खान | Updated at : 13 Oct 2025 02:52 PM (IST)
उत्तराखंड का मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह है, जहां पर सालाना लाखों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं. अब कॉर्बेट नेशनल पार्क 15 अक्टूबर से खुलने जा रहा है. 15 अक्टूबर से कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन खुलेगा और 15 नवंबर से कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जोन  ढिकाला जोन खुलेगा. पर्यटकों के स्वागत के लिए स्थानीय अधिकारियों ने विशेष इंतजाम किए हैं. जिसमें उनके रुकने और घूमने के लिए मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है.

उत्तराखंड स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर साल लाखों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं. इन तमाम पर्यटकों की तमन्ना होती है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो जोन जरूर घूमें. जिम बिजरानी और ढिकाला जॉन महत्वपूर्ण हैं. ये दोनों ही जोन  बरसात के सीजन में लगभग 5 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं.

अब 15 अक्टूबर से कॉर्बेट नेशनल पार्क का बीजरानी जोन खुलने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सड़कों को ठीक किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को यहां तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो. वहीं 15 नवंबर से कॉर्बेट नेशनल पार्क का निकला जोंबी खुलने जा रहा है, इसके लिए तमाम तैयारियां विभाग की ओर से पूरी कर ली गई हैं. अब सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है. ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है. वहीँ बिजरानी जोन के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग करके ही पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं।.

पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारी खुश

फिलहाल 15 अक्टूबर से बिजरानी जोन खुलने जा रहा है. इसके खुलने से पर्यटन व्यवसाय भी बेहद खुश हैं. कॉर्बेट पार्क के इस जोन के खुलने से पर्यटन व्यवसाय में काफी बढ़ोतरी देखी जाएगी. इसके बाद ढिकाला जोन के खुलने का इंतेज़ार पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों को भी है.

Published at : 13 Oct 2025 02:52 PM (IST)
Tags :
Jim Corbett Park Nainital News UTTARAKHAND NEWS
