वाराणसी में दालमंडी सड़क चौड़ीकरण मामले में लोगों की नाखुशी के बीच PWD ने लिया बड़ा फैसला

वाराणसी का दालमंडी बाजार एक बार फिर सुर्खियों में है. दरअसल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए यहां पर सरकारी योजना के तहत चौड़ीकरण अभियान चलाया जाएगा. इसके बाद करीब 600 मीटर तक नई सड़क से लेकर चौक पुलिस थाने के बीच चौड़ीकरण होगा. इस दौरान करीब 180 से अधिक दुकान मकान और 6 धार्मिक स्थल भी इस चौड़ीकरण अभियान की जद में आ सकते हैं. अब जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से दालमंडी में एक अस्थायी दफ्तर खोलने की तैयारी है.

विभागीय दफ्तर दौड़ना न पड़े

मिली जानकारी के अनुसार विजयदशमी के बाद वाराणसी के दालमंडी में पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से एक अस्थायी दफ्तर खोला जाएगा. इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है. इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि विभागीय कामकाज में एक जगह से सारी व्यवस्थाओं और कागजी कार्य को पूरा किया जा सके. इसके अलावा मुआवजे अथवा अन्य आवश्यक जानकारी संबंधित कार्य के लिए लोगों को अलग-अलग विभाग दौड़ना ना पड़े. दालमंडी के ही इस अस्थायी पीडब्ल्यूडी कार्यालय से लोग अपने संपत्ति संबंधित विवरण को लेकर संपर्क कर सकें.

दालमंडी के चौड़ीकरण से स्थानीय लोग नाखुश

वही दालमंडी चौड़ीकरण अभियान को लेकर स्थानीय लोगों ने शुरू से ही नाराजगी जताई है. उनका साफ कहना है कि यहां पर इस अभियान के तहत हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं. उन पर रोजी-रोटी का संकट होगा. फिलहाल अस्थायी PWD दफ्तर खोलने के निर्णय को लेकर भी स्थानीय लोग नाखुश नजर आ रहे हैं.