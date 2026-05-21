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DA Hike: यूपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में किया इजाफा
UP DA Hike: यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर्माचरियों को महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का इजाफा किया है. अब ये 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है.
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने की घोषणा की है. वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने गुरुवार (21 मई) को इसको लेकर आदेश जारी किया. सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफे का फैसला ऐसे समय में लिया है जब वैश्विक संकट की वजह से पेट्रोल-डीजल और दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है.
योगी सरकार के फैसले का लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा. आदेश के मुताबिक, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.
(खबर अपडेट होगी...)
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Source: IOCL