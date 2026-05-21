UP में 9 IPS अधिकारियों के तबादले, बिनोद कुमार सिंह को मिला 112 का अतिरिक्त प्रभार

उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है. जय नारायण सिंह को यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ से पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश, लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ध्रुव कान्त ठाकुर को पुलिस महानिदेशक/महासमादेष्टा, होमगार्ड उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद के साथ नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. बिनोद कुमार सिंह को सीआईडी और साइबर क्राइम के साथ अब यूपी-112 लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

आलोक सिंह को पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है और उनके पास विशेष सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. अनुपम कुलश्रेष्ठ को कानपुर जोन का अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है. ए. सतीश गणेश यातायात एवं सड़क सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के साथ-साथ अपराध शाखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.

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इसके अलावा डॉ. आर. के. स्वर्णकार को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है. एस. के. भगत को आगरा जोन, आगरा का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है. वहीं गीता सिंह को पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है.