झांसी में लगे पोस्टर पर विवाद, सपा-कांग्रेस नेताओं ने किया हंगामा

झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी सियासी भिड़ंत अब रांची से निकलकर संसद और झांसी तक पहुंच गई है. झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कथित चुप्पी पर बीजेपी लगातार हमलावर है. इसी को लेकर एक बीजेपी पार्षद ने झांसी शहर में कई होर्डिंग्स लगवाए, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुंह पर टेप लगा हुआ दिखाया गया है.

होर्डिंग्स पर लिखा गया है- 'कब आओगे मेरे अखिलेश-राहुल, झारखंड तुम्हें बुलाता है'. इन होर्डिंग्स के जरिए झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं.

इन होर्डिंग्स की जानकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई तो वे विरोध में उतर आए. शाम होते-होते कई सपा कार्यकर्ता होर्डिंग्स को फाड़ने के लिए पोल पर चढ़ गए और शहर में लगे कई होर्डिंग्स को फाड़ दिया.

मामले पर जब सपा पदाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने दबंग अंदाज में कहा कि इस तरह की होर्डिंग्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर दोबारा होर्डिंग लगाई गईं तो उन्हें फिर फाड़ दिया जाएगा.

वहीं, बीजेपी पार्षद अमित राय ने सपा कार्यकर्ताओं की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की गुंडई से सभी वाकिफ हैं. उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करने और एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है.

झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर पहले से ही बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. अब इस विवाद के झांसी तक पहुंचने और होर्डिंग्स फाड़े जाने के बाद स्थानीय राजनीति भी गरमा गई है.