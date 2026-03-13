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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSambhal News: 'धमकाने की बात न हो', संभल सीओ के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया पलटवार

Sambhal News: 'धमकाने की बात न हो', संभल सीओ के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया पलटवार

Sambhal CO Statement: कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संभल सीओ के बयान पर पलटवार करते हुए पूछा कि "सीओ से पलटकर ये सवाल पूछना चाहिए कि जिनको इजराइल के लिए रोना है वो कहां चले जाएं?"

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 13 Mar 2026 02:45 PM (IST)
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संभल के सीओ कुलदीप कुमार के 'ईरान के लिए छाती पीटने' वाले बयान पर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि पीस कमेटी की बैठक में शांति और अमन की बात होनी चाहिए, धमकी देने वाली भाषा का इस्तेमाल नही किया जाना चाहिए. 

इमरान प्रतापगढ़ी ने संभल सीओ के बयान पर पलटवार करते हुए पूछा कि "सीओ से पलटकर ये सवाल पूछना चाहिए कि जिनको इजराइल के लिए रोना है वो कहां चले जाएं? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी की ये भाषा नहीं होनी चाहिए. पीस कमेटी की मीटिंग में शांति और भाईचारे के बात हो धमकाने के बात न हो. 

संभल सीओ के बयान पर बवाल

दरअसल संभल सीओ कुलदीप कुमार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ईद और अलविदा की नमाज से पहले हुई पीस कमेटी की बैठक में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कुछ लोग ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं कि ईरान को मार डाला, अगर इतना कुछ हो तो ईरान चले जाओ. अगर उस झगड़े का हमारे देश की क़ानून व्यवस्था पर असर होगा तो हम बढ़िया वाला इलाज करेंगे. 

संभल पीस कमेटी की बैठक में सीओ ने ईरान-इजराइल युद्ध का जिक्र करते हुए दुनिया के दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है. हिन्दुस्तान में कुछ लोगों को बेवजह खुजली मची हुई है. अगर किसी को किसी दूसरे देश से इतना ही लगाव है तो वो जहाज में बैठकर वहां चला जाए और वहीं जाकर उनका समर्थन करे. 

विपक्षी दलों ने जताई आपत्ति 

संभल सीओ के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है. विरोधी दल लगातार उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं. AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने उनके इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है. उन्होंने कहा कि संभल सीओ एक तरह से मुसलमानों को धमका रहे हैं. उनका काम क़ानून का पालन करवाना है. अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्या ट्रैवल एजेंसी खोलकर बैठ गए हैं.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 13 Mar 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Imran Pratapgarhi CONGRESS Sambhal CO Kuldeep Kumar
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