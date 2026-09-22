गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग

'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को चार हिस्सों में बांटने की मांग को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है. काँग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसका समर्थ किया और कहा कि यूपी का बंटवारा हुआ तो फायदा होगा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 22 Sep 2026 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के बंटवारे को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं. यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी को चार हिस्सों में बांटने की बात कही, जिसके बाद अब कांग्रेस से भी यूपी के बंटवारे की मांग उठी है. सहारनपुर सीट से सांसद इमरान मसूद ने इसका समर्थन किया है और कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी. ये बहुत बड़ा प्रदेश है और बंटवारे से प्रदेश को फायदा होगा. 

इमरान मसूद ने यूपी के बंटवारे को लेकर छिड़ी बहस पर कहा कि "अगर यूपी का बंटवारा होता है तो कम से कम मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि यूपी का बंटवारा हो जाएगा. और यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट हैं अगर इसका बंटवारा हुआ तो निश्चित रूप से इससे प्रदेश के फायदा होगा." 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, कानपुर समेत 14 जिलों के डीएम बदले, 34 IAS का ट्रांसफर
UP में 34 IAS अफसरों का ट्रांसफर,14 जिलों के डीएम बदले, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादूनः आरोपों से आहत मंत्री खजान दास बोले- 'सुसाइड कर लूंगा'
देहरादूनः आरोपों से आहत मंत्री खजान दास बोले- 'सुसाइड कर लूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबाः रजिस्ट्रार ऑफिस से दो भाइयों का अपहरण, दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप
महोबाः रजिस्ट्रार ऑफिस से दो भाइयों का अपहरण, दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोलीः 'देवभूमि की लोक संस्कृति हमारी पहचान', बद्रीनाथ धाम में बोले CM धामी
चमोलीः 'देवभूमि की लोक संस्कृति हमारी पहचान', बद्रीनाथ धाम में बोले CM धामी

कांग्रेस ने किया बंटवारे की मांग का समर्थन

यूपी के भौगोलिक नक्शे पर उन्होंने कहा कि बंटवारे का नक्शा कैसा भी बने, अगर आपको यूपी के एक कोने से दूसरे कोने जाना है तो आपको 24 घंटे चलना पड़ता है. दुनिया के बहुत सारे देश यूपी से छोटे हैं. यूपी अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है. पश्चिम का अलग बन जाए, पूरब का अलग बन जाए, बुंदेलखंड का अलग बन जाए.

UP चुनाव: दलित वोट बैंक पर नजर! मायावती को झटका देने की तैयारी में अखिलेश? 

इमरान मसूद ने कहा कि पश्चिम के अंदर बहुत दिनों से लोग बंटवारे की मांग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि न्याय पाने के लिए भी 800 किमी दूर जाना पड़ता है.  

यूपी चुनाव से पहले तेज हुई चर्चा

बता दें ओम प्रकाश राजभर ने देवरिया की एक सभा में यूपी को चार हिस्सों में बांटने का बयान दिया था. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में यूपी चार हिस्सों में बंटेगा और पूर्वांचल राज्य बना तो यहां राजभर समाज से मुख्यमंत्री बनेगा. 

राजभर से इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी बहस तेज हो गई. काँग्रेस ने जहां इसका समर्थन किया है वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जो देश के बंटवारे की बात कर रहे हैं अब वो राज्य के बंटवारे की भी बात कर रहे हैं, कमज़ोर लोग ऐसी बातें करते हैं. बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इसे चुनावी जुमला बताया. 

मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, कानपुर समेत 14 जिलों के डीएम बदले, 34 IAS का ट्रांसफर

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, कानपुर समेत 14 जिलों के डीएम बदले, 34 IAS का ट्रांसफर
UP में 34 IAS अफसरों का ट्रांसफर,14 जिलों के डीएम बदले, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादूनः आरोपों से आहत मंत्री खजान दास बोले- 'सुसाइड कर लूंगा'
देहरादूनः आरोपों से आहत मंत्री खजान दास बोले- 'सुसाइड कर लूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबाः रजिस्ट्रार ऑफिस से दो भाइयों का अपहरण, दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप
महोबाः रजिस्ट्रार ऑफिस से दो भाइयों का अपहरण, दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोलीः 'देवभूमि की लोक संस्कृति हमारी पहचान', बद्रीनाथ धाम में बोले CM धामी
चमोलीः 'देवभूमि की लोक संस्कृति हमारी पहचान', बद्रीनाथ धाम में बोले CM धामी
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गौरव गोगोई के आरोपों पर असम CM हिमंता का पलटवार, बोले- कांग्रेस की वास्तविकता...
गौरव गोगोई के आरोपों पर असम CM हिमंता का पलटवार, बोले- कांग्रेस की वास्तविकता...
महाराष्ट्र
ओवैसी का जिक्र कर उद्धव गुट का सपा-कांग्रेस को संदेश, 'हम सभी को उनसे...'
ओवैसी का जिक्र कर उद्धव गुट का सपा-कांग्रेस को संदेश, 'हम सभी को उनसे...'
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
क्रिकेट
रद्द होगा भारत-जापान का टी20? बारिश और तूफान का खतरा; मौसम ने बढ़ाई चिंता
रद्द होगा भारत-जापान का टी20? बारिश और तूफान का खतरा; मौसम ने बढ़ाई चिंता
इंडिया
जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'
जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'
इंडिया
IIT बॉम्बे सुसाइड केस: फैकल्टी ने निकाला मार्च, हटाए गए प्रोफेसर का किया समर्थन
IIT बॉम्बे सुसाइड केस: फैकल्टी ने निकाला मार्च, हटाए गए प्रोफेसर का किया समर्थन
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
एग्रीकल्चर
अक्टूबर में लगाएं ये सब्जियां, सर्दियों में होगी तगड़ी कमाई
अक्टूबर में लगाएं ये सब्जियां, सर्दियों में होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget