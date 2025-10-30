हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आपकी पत्नी जो क्रीम बनाती है...', आजम खान ने समर्थक से कहा कुछ ऐसा, सुनकर ठहाके मारने लगे लोग

'आपकी पत्नी जो क्रीम बनाती है...', आजम खान ने समर्थक से कहा कुछ ऐसा, सुनकर ठहाके मारने लगे लोग

Azam khan Viral Video: सपा नेता का ये वीडियो रामपुर में उनके घर के बाहर का बताया जा रहा है, जिसमें आजम खान अपने समर्थकों के साथ हैं. काफी संख्या में उनके समर्थक खड़े हुए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं, जिसमें वो अपने समर्थक से उनकी पत्नी की बनाई क्रीम मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसके बाद वो कहते हैं कि काले दिन वाला भी गोरा हो रहा है. उनकी ये बात सुनकर समर्थक हंसने लगते हैं 

सपा नेता का ये वीडियो रामपुर में उनके घर के बाहर का बताया जा रहा है, जिसमें आजम खान अपने समर्थकों के साथ हैं. काफी संख्या में उनके समर्थक खड़े हुए हैं और माहौल काफी हल्का-फुल्का दिखाई दे रहा हैं. कुछ पत्रकार भी वहां मौजूद है. इसी बीच वो अपने समर्थक से उनकी पत्नी की बनाई क्रीम मांगने लगते हैं. 

आजम खान ने समर्थक से मांगी क्रीम

आजम खान घर से बाहर निकलने के बाद अपने समर्थक की देखते हैं और कहते हैं कि आपकी पत्नी जो क्रीम बना रही हैं वो क्रीम थोड़ी सी हमें भी चाहिए.. ये सुनते ही उनके पीछे खड़े समर्थक ठहाका लगा कर हंसने लगते हैं, इसी बीच आजम खान एक बार फिर से मजाकिया अंदाज में कहते हैं बड़ा काला-गोरा हो रहा है. 

फिर वो अपने बात को ज़ोर देते हुए कहते है 'काले दिल वाला भी गोरा हो रहा है..' जिसके बाद वहां खड़े लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. आजम खान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके समर्थक इस वीडियो को लेकर खुश दिख रहे हैं. उनके पुराने अंदाज़ को याद कर रहे हैं. 

जेल से आने के बाद एक्टिव है आजम खान

बता दें कि सपा नेता आजम खान जेल से बाहर आने के बाद लगातार एक्टिव बने हुए हैं और अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं. सपा के कई नेता और उनके समर्थक लगातार उनसे मिलने के लिए घर पर आ रहे हैं. बुधवार को सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने पहुंचे थे.  

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद माना जा रहा है, 2027 के चुनावों में उनकी भूमिका काफी अहम हो सकती है. पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर उनका असर देखने को मिलता है. समाजवादी पार्टी ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया है.  

इनपुट- उबैदुर रहमान

Uttarakhand: 'पति नास्तिक है, परंपराएं नहीं मानता', हाई कोर्ट पहुंची पत्नी, मांग लिया तलाक

Published at : 30 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
UP News AZam Khan SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
विश्व
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
क्रिकेट
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
विश्व
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
क्रिकेट
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
बॉलीवुड
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
हेल्थ
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
शिक्षा
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget