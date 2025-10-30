'आपकी पत्नी जो क्रीम बनाती है...', आजम खान ने समर्थक से कहा कुछ ऐसा, सुनकर ठहाके मारने लगे लोग

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं, जिसमें वो अपने समर्थक से उनकी पत्नी की बनाई क्रीम मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसके बाद वो कहते हैं कि काले दिन वाला भी गोरा हो रहा है. उनकी ये बात सुनकर समर्थक हंसने लगते हैं

सपा नेता का ये वीडियो रामपुर में उनके घर के बाहर का बताया जा रहा है, जिसमें आजम खान अपने समर्थकों के साथ हैं. काफी संख्या में उनके समर्थक खड़े हुए हैं और माहौल काफी हल्का-फुल्का दिखाई दे रहा हैं. कुछ पत्रकार भी वहां मौजूद है. इसी बीच वो अपने समर्थक से उनकी पत्नी की बनाई क्रीम मांगने लगते हैं.

आजम खान ने समर्थक से मांगी क्रीम

आजम खान घर से बाहर निकलने के बाद अपने समर्थक की देखते हैं और कहते हैं कि आपकी पत्नी जो क्रीम बना रही हैं वो क्रीम थोड़ी सी हमें भी चाहिए.. ये सुनते ही उनके पीछे खड़े समर्थक ठहाका लगा कर हंसने लगते हैं, इसी बीच आजम खान एक बार फिर से मजाकिया अंदाज में कहते हैं बड़ा काला-गोरा हो रहा है.

फिर वो अपने बात को ज़ोर देते हुए कहते है 'काले दिल वाला भी गोरा हो रहा है..' जिसके बाद वहां खड़े लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. आजम खान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके समर्थक इस वीडियो को लेकर खुश दिख रहे हैं. उनके पुराने अंदाज़ को याद कर रहे हैं.

जेल से आने के बाद एक्टिव है आजम खान

बता दें कि सपा नेता आजम खान जेल से बाहर आने के बाद लगातार एक्टिव बने हुए हैं और अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं. सपा के कई नेता और उनके समर्थक लगातार उनसे मिलने के लिए घर पर आ रहे हैं. बुधवार को सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने पहुंचे थे.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद माना जा रहा है, 2027 के चुनावों में उनकी भूमिका काफी अहम हो सकती है. पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर उनका असर देखने को मिलता है. समाजवादी पार्टी ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया है.

इनपुट- उबैदुर रहमान

