हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पंडित जी न होते तो तुम भी न होते', PM मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का BJP पर हमला

'पंडित जी न होते तो तुम भी न होते', PM मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का BJP पर हमला

Parliament Winter Session 2025: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पंडित नेहरू बहुत उदार थे, उन्होंने कहा कि हमें सबको साथ लेकर चलना है. पंडित जी ने सभी आइडियोलॉजी को अपनाया-उनका दिल बहुत बड़ा था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Dec 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में आज सोमवार (8 दिसंबर) को वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर चर्चा जारी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पीएम मोदी के भाषण पर बोलते हुए कहा कि नेहरू जी के ब्लू प्रिंट पर देश खडा है, इनके बुनियाद पर देश नहीं खडा है. ये तो देश बेच रहे हैं,  नेहरू जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्व पीएम नेहरू पर दिए गए बयानों पर कहा कि पंडित नेहरू दिन-रात उनके सपनों में आते हैं. अगर पंडित जी नहीं होते तो आप यहां नहीं होते और आपकी आइडियोलॉजी नहीं होती. सरदार पटेल ने इसे बंद कर दिया था, और उन्होंने लिखा था कि, अगर वे ज़िंदा होते, तो आपकी आइडियोलॉजी कभी पैदा नहीं होती.

पंडित नेहरू बहुत उदार थे- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पंडित नेहरू बहुत उदार थे, उन्होंने कहा कि हमें सबको साथ लेकर चलना है. पंडित जी ने सभी आइडियोलॉजी को अपनाया-उनका दिल बहुत बड़ा था. उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी सरकार में शामिल किया और आप पर से बैन हटा दिया.

जिन्होंने माफी मांगी है वह लोग आज वंदे मातरम् की बात कर रहे- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद ने कहा BJP कांग्रेस और गांधी परिवार से डरती है, असल में उन्होंने (हिंदू महासभा) ही मुस्लिम लीग के साथ मिलकर (1940 के दशक में) सरकार बनाई थी. उन्होंने कहा कि जिन्होंने माफी मांगी है वह लोग आज वंदे मातरम् की बात कर रहे हैं. हिंदू महासभा ने जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई और उनके लोग मंत्री बने आज वह राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी INC, MNC, पीटीसी सीटीसी कुछ भी बात करने लग जाते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है.

नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा- पीएम मोदी

बता दें कि लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी, मोहम्मद अली जिन्नाह ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम् के विरुद्ध नारा बुलंद किया. फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देने, निंदा करने की बजाय, उल्टा वंदे मातरम् की पड़ताल शुरू कर दी.

संसद में अखिलेश यादव का यह बयान सुनकर खुश या नाराज होंगी मायावती? सपा चीफ ने कर दिया बड़ा दावा

Published at : 08 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Tags :
Shyama Prasad Mukherjee UP NEWS IMRAN MASOOD CONGRESS Parliament Winter Session 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
बिहार
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
इंडिया
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
क्रिकेट
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: मंगल- कुसुम जा रहें है जोर्जिया
IT Refund Delay का असली कारण! हजारों Taxpayers के Refund क्यों रुके हैं? |Paisa Live
Amritsar पहुंचीं Cm Rekha Gupta, दरबार साहिब जाकर टेका माथा | Breaking | ABP News
Kiyosaki का बड़ा दावा: BRICS ने बनाई Gold Currency! असली सच्चाई क्या है ? Paisa Live
Parliament Session: 6 वें दिन भी इंडिगो की बदइंतजामी का मुद्दा विपक्ष ने संसद में उठाया । Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
बिहार
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
इंडिया
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
क्रिकेट
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
बॉलीवुड
रणवीर से संजय दत्त तक, जानें- 'धुरंधर' में किस स्टार ने निभाया कौन सा रियल लाइफ किरदार
रणवीर से संजय दत्त तक, जानें- 'धुरंधर' में किस स्टार ने निभाया कौन सा रियल लाइफ किरदार
नौकरी
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
हेल्थ
Heart Attack In Women: 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को ज्यादा क्यों पड़ता है हार्ट अटैक, क्यों मिस हो जाते हैं इसके वॉर्निंग साइन?
40 साल से कम उम्र की महिलाओं को ज्यादा क्यों पड़ता है हार्ट अटैक, क्यों मिस हो जाते हैं इसके वॉर्निंग साइन?
ट्रेंडिंग
समय रैना वाले पनौती ने लगाई इंडिगो की लंका? वायरल वीडियो ने मचाई सोशल मीडिया पर सनसनी- यूजर्स हैरान
समय रैना वाले पनौती ने लगाई इंडिगो की लंका? वायरल वीडियो ने मचाई सोशल मीडिया पर सनसनी- यूजर्स हैरान
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget