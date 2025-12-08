'पंडित जी न होते तो तुम भी न होते', PM मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का BJP पर हमला

लोकसभा में आज सोमवार (8 दिसंबर) को वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर चर्चा जारी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पीएम मोदी के भाषण पर बोलते हुए कहा कि नेहरू जी के ब्लू प्रिंट पर देश खडा है, इनके बुनियाद पर देश नहीं खडा है. ये तो देश बेच रहे हैं, नेहरू जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है.



कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्व पीएम नेहरू पर दिए गए बयानों पर कहा कि पंडित नेहरू दिन-रात उनके सपनों में आते हैं. अगर पंडित जी नहीं होते तो आप यहां नहीं होते और आपकी आइडियोलॉजी नहीं होती. सरदार पटेल ने इसे बंद कर दिया था, और उन्होंने लिखा था कि, अगर वे ज़िंदा होते, तो आपकी आइडियोलॉजी कभी पैदा नहीं होती.

पंडित नेहरू बहुत उदार थे- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पंडित नेहरू बहुत उदार थे, उन्होंने कहा कि हमें सबको साथ लेकर चलना है. पंडित जी ने सभी आइडियोलॉजी को अपनाया-उनका दिल बहुत बड़ा था. उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी सरकार में शामिल किया और आप पर से बैन हटा दिया.

जिन्होंने माफी मांगी है वह लोग आज वंदे मातरम् की बात कर रहे- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद ने कहा BJP कांग्रेस और गांधी परिवार से डरती है, असल में उन्होंने (हिंदू महासभा) ही मुस्लिम लीग के साथ मिलकर (1940 के दशक में) सरकार बनाई थी. उन्होंने कहा कि जिन्होंने माफी मांगी है वह लोग आज वंदे मातरम् की बात कर रहे हैं. हिंदू महासभा ने जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई और उनके लोग मंत्री बने आज वह राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी INC, MNC, पीटीसी सीटीसी कुछ भी बात करने लग जाते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है.

नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा- पीएम मोदी

बता दें कि लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी, मोहम्मद अली जिन्नाह ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम् के विरुद्ध नारा बुलंद किया. फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देने, निंदा करने की बजाय, उल्टा वंदे मातरम् की पड़ताल शुरू कर दी.

