न्यूयॉर्क में RSS के कार्यक्रम का विरोध, BJP-कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम का विरोध हो रहा है. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के खिलाफ बताया है. जिस पर यूपी की सहारनपुर सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया आई हैं. उन्होंने पूछा कि ये आखिर पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं.

RSS के कार्यक्रम पर इमरान मसूद ने साधा निशाना

मेयर जोहरान ममदानी द्वारा आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम का विरोध करने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने BJP पर निशाना साधा और कहा कि "ये पूरी दुनिया में क्या दिखाना चाह रहे हैं? देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया. जिस अमेरिका के साथ दोस्ती की थी, उस अमेरिका ने जो बच्चों को वीजा मिलता था उसके ऊपर क्या हाल कर दिया, मैं आंकड़े पढ़ रहा था कि 40 फीसद से ज्यादा गिरावट आ गई है. अब बच्चे भी नहीं जाना चाह रहे हैं."

बीजेपी सांसद ने किया पलटवार

वहीं बीजेपी सांसद भोला सिंह ने मेयर जोहरान ममदानी के विरोध पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि जो लोग आरएसएस के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्हें समझ नहीं नहीं है, वो इस तरह के गलत बयान देते हैं. आरएसएस इतने लंबे समय से राष्ट्रनिर्माण के लिए काम कर रही है. देश पर कोई भी आपदा आती है तो हमारे स्वयं सेवक लगते हैं. ये ऐसा संगठन है लोगों की मदद के लिए लगते हैं.

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बीजेपी सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऐसा संगठन हैं जो हमेशा देश के साथ में देश के अच्छे और संकट के समय में भी काम करते हैं. हर क्षेत्र में हमारा संगठन काम करता है. इस तरह की बयानबाजी से कुछ बदलता नहीं हैं. किसी को बोलने का अधिकार नहीं है.

बता दें कि न्यूयॉर्क सिटी में 29 अगस्त को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम प्रस्तावित है. ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होना है, जिसे 'यूनिवर्सल वननेस' नाम दिया गया है. इस कार्यक्रम में 5000 प्रवासी भारतीयों के आने का अनुमान हैं. लेकिन, उनके इस कार्यक्रम पर यहां मेयर ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि वो इस रैली का समर्थन नहीं करते हैं.

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