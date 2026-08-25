अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC पर योगी सरकार का दांव, निजी हाथों में सौंपा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. लखनऊ के गोमतीनगर स्थित JPNIC के संचालन को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सेंटर 30 साल की लीज पर देने की मंजूरी दी है.

हालांकि निजी हाथों में देने की पहले ही सहमति हो चुकी थी लेकिन संस्था का चयन नहीं हुआ था. सरकार ने इसे जैसे है तैसे की शर्त पर इसे निजी हाथों में सौंपा है.इसको लेकर अभी समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: बागपत टोल प्लाजा पर बवाल, प्रभारी मंत्री के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़

निजी कंपनियां करेंगी संचालन और मरम्मत

अब JPNIC का संचालन इन निजी कंपनियों के जिम्मे होगा. सेंटर की मरम्मत, रखरखाव और जरूरी काम भी संबंधित निजी संस्था की जिम्मेदारी होगी. यानी लंबे समय से बंद पड़े इस बड़े परिसर को दोबारा शुरू करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को खुद पूरा संचालन नहीं करना पड़ेगा. अभी तक इसकी जिम्मेदारी प्राधिकरण की ही थी.

2017 में अखिलेश यादव ने किया था उद्घाटन

JPNIC का निर्माण वर्ष 2013 में करीब 265.58 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुआ था. इसके बाद परियोजना की लागत लगातार बढ़ती गई. 2014 में लागत 615.44 करोड़ रुपये हुई, जबकि 2015 और 2016 में भी इसमें करोड़ों रुपये जोड़े गए. आखिरकार परियोजना की लागत करीब 864.99 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. अखिलेश यादव ने वर्ष 2017 में JPNIC का उद्घाटन किया था. हालांकि उस समय सेंटर पूरी तरह तैयार नहीं था. इसके बाद से यह लंबे समय तक बंद पड़ा रहा.

बंद रहने से खराब हुआ करोड़ों का सामान

JPNIC के लंबे समय तक बंद रहने का असर यहां लगे उपकरणों पर भी पड़ा है. अलग-अलग फर्मों के जरिए लगाए गए विद्युत और आधुनिक उपकरणों की कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई जाती है. इनमें बड़ी संख्या में विदेशी और महंगे उपकरण शामिल हैं.

इंटरनेशनल स्विमिंग पूल भी बदहाल

JPNIC परिसर में बना इंटरनेशनल स्विमिंग पूल भी लंबे समय से बंद है. पूल में काई जम गई है और खिलाड़ियों के बैठने के लिए बनाए गए रैंप की विदेशी लकड़ी भी गायब हो चुकी है. परिसर में कई जगह टाइल्स टूट गई हैं, जबकि लोहे और एल्युमिनियम के पोल में जंग लग गई है.

यह भी पढ़ें: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया