अलीगढ़ ऑडी कांड में पुलिस का एक्शन, युवक की मौत के मामले में जांच तेज

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 20 अक्टूबर को थाना बनना देवी क्षेत्र में ऑडी कार ने ने मोटरसाइकिल सवार को हॉर्न बजाने के विवाद के बाद टक्कर मार दी थी. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

घटना के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. एसपी सिटी आदित्य बंसल ने कहा, "थाना बन्ना देवी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 20 अक्टूबर को रात्रि लगभग 11 बजे एक ऑडी गाड़ी द्वारा जानबूझकर के एक मोटरसाइकिल, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे उसको पीछे से टक्कर मारी गई. मोटरसाइकिल चालक मनोज की मृत्यु हो गई और जो पीछे बैठे थे वे घायल हो गए.सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है."

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, दशहरा (20 अक्टूबर 2026) को रात करीब 11 बजे गभाना के गांव भुकरावली निवासी हलवाई की दुकान चलाने वाले 36 वर्षीय मनोज सिंह अपने कारीगर कन्हैया के साथ बाइक से सारसौल की ओर पेमेंट के सिलसिले में जा रहे थे. साईं कॉलेज जीटी रोड के पास ऊदला मोड़ पर एक सफेद ऑडी कार (UK 07 F-75) खड़ी थी. कन्हैया ने बताया, कुछ सामान लेने के लिए बाइक रोकी. बाइक कार से थोड़ा आगे खड़ी की ही थी कि इसी बात को लेकर कार में सवार चार युवकों ने हगालीगलौज और बहस शुरू कर दी.

जिसके बाद मनोज ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और वहां से बाइक लेकर निकल गया. करीब 500 मीटर आगे पीछे से आ रही उसी ऑडी ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. दोनों बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े. इसके बाद कार सवारों ने पहचान करके मनोज के ऊपर कार चढ़ा दी. इसे देख लोग शोर मचाते हुए मौके की तरफ दौड़े. एक व्यक्ति ने पथराव कर रोकने की कोशिश की. दूसरे बाइक सवार ने पीछा भी किया. लेकिन, ऑडी तेज रफ्तार में वहां से फरार हो गई. अस्पताल ले जाते हुए मनोज की मौत हो गयी थी और कन्हैया घायल है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई. जबकि चर्चा है कि कार पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष देवराज चौधरी की और उनका भतीजा गाड़ी चला रहा था. हालांकि पुलिस की जांच जारी है.

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