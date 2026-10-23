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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडINDIA ब्लॉक के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य! UP MLC चुनाव में देंगे समर्थन

INDIA ब्लॉक के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य! UP MLC चुनाव में देंगे समर्थन

स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन देकर स्पष्ट राजनीतिक संदेश दे दिया है. जिसके मुताबिक उनकी अगली पारी इंडिया गठबंधन के साथ ही होगी.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 23 Oct 2026 06:30 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद की 11 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, इस बीच अपनी जनता पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के समर्थन में मदतान करने की अपील कर प्रदेश में बन रहे नए राजनीतिक समीकरणों का बड़ा सन्देश दिया है.

अपने सोशल मीडिया हैंडल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, "अपनी जनता पार्टी , उत्तर प्रदेश स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र में इंडिया ब्लॉक में सम्मलित पार्टी द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने हेतु मतदाताओ से अपील करती है." उन्होंने स्पष्ट सन्देश दे दिया कि वे इंडिया गठबंधन के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

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राहुल गांधी से की थी मुलाकात 

यहां बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी. जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात की थी और जल्द ही आगे की रणनीति पर खुलासा करने को कहा था. इस बीच MLC चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील से उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि वे अब इसी गठबंधन के साथ दिखेंगे.

इससे पहले उनके कांग्रेस में भी शामिल होने की चर्चा थी,लेकिन अभी उस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. जबकि उनके तेवर अब इंडिया गठबंधन के प्रति नरम पड़ चुके हैं.

2022 में अखिलेश यादव के साथ थे 

स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था और कुछ समय उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया और अपनी पार्टी बना ली. वहीं उससे पहले बीजेपी से चुनाव लड़े और मंत्री भी रहे.  लेकिन अपने वैचारिक आंदोलन के चलते वहां भी नहीं रह पाए.  फिलहाल उनकी नजदीकियां इन दिनों कांग्रेस नेताओं के साथ देखी जा रहीं हैं. अब आगामी चुनाव में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पार्टी के साथ ही ये आने वाले दिनों में पता चलेगा.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 23 Oct 2026 06:30 AM (IST)
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