INDIA ब्लॉक के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य! UP MLC चुनाव में देंगे समर्थन

उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद की 11 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, इस बीच अपनी जनता पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के समर्थन में मदतान करने की अपील कर प्रदेश में बन रहे नए राजनीतिक समीकरणों का बड़ा सन्देश दिया है.

अपने सोशल मीडिया हैंडल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, "अपनी जनता पार्टी , उत्तर प्रदेश स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र में इंडिया ब्लॉक में सम्मलित पार्टी द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने हेतु मतदाताओ से अपील करती है." उन्होंने स्पष्ट सन्देश दे दिया कि वे इंडिया गठबंधन के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

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राहुल गांधी से की थी मुलाकात

यहां बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी. जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात की थी और जल्द ही आगे की रणनीति पर खुलासा करने को कहा था. इस बीच MLC चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील से उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि वे अब इसी गठबंधन के साथ दिखेंगे.

इससे पहले उनके कांग्रेस में भी शामिल होने की चर्चा थी,लेकिन अभी उस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. जबकि उनके तेवर अब इंडिया गठबंधन के प्रति नरम पड़ चुके हैं.

2022 में अखिलेश यादव के साथ थे

स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था और कुछ समय उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया और अपनी पार्टी बना ली. वहीं उससे पहले बीजेपी से चुनाव लड़े और मंत्री भी रहे. लेकिन अपने वैचारिक आंदोलन के चलते वहां भी नहीं रह पाए. फिलहाल उनकी नजदीकियां इन दिनों कांग्रेस नेताओं के साथ देखी जा रहीं हैं. अब आगामी चुनाव में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पार्टी के साथ ही ये आने वाले दिनों में पता चलेगा.

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