आरक्षण के मुद्दे पर बंटे BJP के सहयोगी, अठावले पर भड़े OP राजभर

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआरक्षण के मुद्दे पर बंटे BJP के सहयोगी, अठावले के 'राजद्रोह' वाले बयान पर भड़के OP राजभर

आरक्षण के मुद्दे पर बंटे BJP के सहयोगी, अठावले के 'राजद्रोह' वाले बयान पर भड़के OP राजभर

आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच एनडीए के सहयोगी दलों में टकराव देखने को मिल रहा है. ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया है. वहीं, रामदास अठावले ने विरोध जताया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 26 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में टकराव देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण का विरोध करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कही तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की है. 

आरक्षण को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में ही आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं. ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग का समर्थन किया है. सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने कहा कि उनकी पार्टी तो ये मांग 2002 से ही करती आ रही है. 

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ओम प्रकाश राजभर ने की आरक्षण में सुधार की मांग

जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया कि उनके अलायंस के ही सहयोगी रामदास अठावले आरक्षण का विरोध करने वालों पर 'राजद्रोह' लगाने की बात कर रहे हैं तो राजभर ने कहा कि वह उनका अपना बयान है. अठावले थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पढ़ लें. सुप्रीम कोर्ट ने 'कोटे में कोटा' की बात कही है. उन्होंने आगे कहा कि संविधान में चार वर्ग है और चारों वर्गों को आरक्षण मिलता है. 

इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो मजबूत हैं. संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो कमजोरों को ऊपर उठाने के लिए है ताकि वो विकास की मुख्य धारा में आ सकें. लेकिन, आज की तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के बेटे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं. हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि जो रिजर्वेशन का फायदा उठाकर मुख्य धारा में आ चुके हैं, उन्हें अलग किया जाए. 

आरक्षण पर रामदास अठावले ने क्या कहा था?

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण का विरोध करने वाले और आरक्षण हटाओ के अभियान चलाने वाले अकाउंट पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों पर 'देशद्रोह' का मुकदमा दर्ज करना चाहिए. 

अठावले ने कहा कि जिस तरह आरक्षण को ख़त्म करने का अभियान चल रहा है वो संवैधानिक मूल्यों पर हमला है. इससे समाज का ताना-बाना ख़राब हो रहा है, ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित करने उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी आरक्षण के विरोध पर नाराजगी जताई और कहा कि ये कोई ख़ैरात नहीं है ये संवैधानिक अधिकार है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 26 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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