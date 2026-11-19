उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अयोध्या जिले की पांच विधानसभा सीटों में से सिर्फ एकबीकापुरपर दावेदारी की है. राम मंदिर निर्माण के बाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए अयोध्या जिले का चुनावी इतिहास बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले का रहा है.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीन सीटोंरुदौली, बीकापुर और अयोध्या सदरपर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर और गोसाईंगंज में विजयी रही थी. कांग्रेस को पांचों सीटों में से किसी पर जीत नहीं मिली थी. ऐसे में बीकापुर की मांग के जरिए पार्टी उस सीट पर अपनी संभावनाएं तलाश रही है, जहां पिछला मुकाबला अपेक्षाकृत करीबी रहा था.

बीकापुर: बीजेपी-सपा के बीच करीबी मुकाबला

2022 में बीकापुर सीट पर बीजेपी के अमित सिंह चौहान ने सपा के फिरोज खान उर्फ गब्बर को 5,560 वोटों से हराया था. बीजेपी उम्मीदवार को 1,07,268 और सपा प्रत्याशी को 1,01,708 वोट मिले थे. कांग्रेस के अखिलेश यादव 4,394 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. जिले में कांग्रेस का यही उसका सर्वाधिक वोटों वाला प्रदर्शन था. पार्टी ने इसी सीट को गठबंधन में अपनी दावेदारी के लिए चुना है.

दूसरी ओर, रुदौली में बीजेपी के रामचंद्र यादव ने 40,616 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. अयोध्या सदर में वेद प्रकाश गुप्ता ने सपा के तेज नारायण पांडेय को 19,990 वोटों से हराया था. गोसाईंगंज में सपा के अभय सिंह ने बीजेपी की आरती तिवारी को 13,079 वोटों से शिकस्त दी थी.

2022 में अयोध्या की पांच सीटों के नतीजे

विधानसभा सीट विजेता पार्टी उपविजेता जीत का अंतर

रुदौली रामचंद्र यादव बीजेपी आनंद सेन (सपा) 40,616

मिल्कीपुर (SC) अवधेश प्रसाद सपा बाबा गोरखनाथ (बीजेपी) 13,338

बीकापुर अमित सिंह चौहान बीजेपी फिरोज खान (सपा) 5,560

अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता बीजेपी तेज नारायण पांडेय (सपा) 19,990

गोसाईंगंज अभय सिंह सपा आरती तिवारी (बीजेपी) 13,079

मिल्कीपुर के नतीजे को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोटों से हराया था. अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2025 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान विजयी हुए. उन्होंने सपा के अजीत प्रसाद को 61,710 वोटों से हराया.

कांग्रेस की चुनौती यह है कि बीकापुर में उसका वोट आधार 2022 में सीमित था, जबकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा. गठबंधन में एक सीट की मांग के लिए पार्टी को अपने संगठनात्मक आधार और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के आधार पर दावेदारी मजबूत करनी होगी.

अयोध्या का चुनावी गणित

बीजेपी: 3 सीटें रुदौली, बीकापुर, अयोध्या

सपा: 2 सीटें मिल्कीपुर, गोसाईंगंज

कांग्रेस: 0 सीटें

कांग्रेस का सर्वाधिक वोट: 4,394 बीकापुर में

2022 का सबसे करीबी मुकाबला: बीकापुर, जीत का अंतर 5,560 वोट

2025 उपचुनाव: मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत

कुल मिलाकर, 2022 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या जिले की पांच सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला. बीजेपी ने रुदौली, बीकापुर और अयोध्या में जीत दर्ज की, जबकि सपा ने मिल्कीपुर और गोसाईंगंज अपने नाम किए. बीकापुर में दोनों दलों के बीच सबसे करीबी मुकाबला रहा. इन नतीजों से साफ है कि जिले में दोनों दलों का मजबूत चुनावी आधार रहा है और 2027 में सीटों का समीकरण स्थानीय मुद्दों तथा गठबंधन की रणनीति पर निर्भर करेगा.