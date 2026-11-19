प्रयागराज में कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए छह सीटों को अपनी प्राथमिक सूची में शामिल किया है. इनमें फूलपुर, करछना, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोरांव शामिल हैं. कांग्रेस की यह कवायद गठबंधन में सीटों पर दावेदारी की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है. हालांकि, 181 विधानसभा क्षेत्रों की यह सूची पार्टी की प्राथमिकता और संभावित दावेदारी का संकेत है.

2022 के विधानसभा चुनाव में इन छह सीटों पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी. पार्टी का प्रदर्शन भी एक समान नहीं रहा था. इलाहाबाद उत्तर में कांग्रेस उम्मीदवार अनुग्रह नारायण सिंह को 23,571 वोट मिले थे, जबकि कोरांव में पार्टी उम्मीदवार को 21,462 वोट हासिल हुए थे. इसके उलट फूलपुर में कांग्रेस को महज 1,626, इलाहाबाद दक्षिण में 2,098 और बारा में 3,443 वोट मिले थे. करछना में पार्टी को 4,343 वोट प्राप्त हुए थे.

प्रयागराज का 2022 का चुनावी गणित

12 विधानसभा सीटें

7 बीजेपी

1 अपना दल (एस)

4 सपा

एनडीए गठबंधन: 8 सीटें

समाजवादी पार्टी: 4 सीटें

कांग्रेस: 0 सीट

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कांग्रेस की छह सीटों की प्राथमिकता सूची में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पिछले चुनाव में उसे अपेक्षाकृत अधिक वोट मिले थे और ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां उसका जनाधार सीमित रहा. खास तौर पर इलाहाबाद उत्तर और कोरांव में मिले वोट पार्टी के लिए पिछले चुनाव का एक महत्वपूर्ण आधार हैं. वहीं फूलपुर, इलाहाबाद दक्षिण और बारा में दावेदारी के साथ संगठनात्मक स्थिति और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का सवाल भी जुड़ा रहेगा.

सभी 12 सीटों पर किसने मारी बाजी?

विधानसभा सीट विजेता दल जीत का अंतर

फाफामऊ गुरु प्रसाद मौर्य बीजेपी 11,301

सोरांव गीता शास्त्री सपा 5,590

फूलपुर प्रवीण पटेल बीजेपी 2,732

प्रतापपुर विजमा यादव सपा 10,956

हंडिया हाकिम लाल बिंद सपा 3,543

मेजा संदीप सिंह सपा 3,439

करछना पीयूष रंजन निषाद बीजेपी 9,328

इलाहाबाद पश्चिम सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी 29,933

इलाहाबाद उत्तर हर्षवर्धन बाजपेयी बीजेपी 54,883

इलाहाबाद दक्षिण नंद गोपाल गुप्ता नंदी बीजेपी 26,182

बारा वाचस्पति अपना दल (एस) 12,524

कोरांव राजमणि पटेल बीजेपी 24,487

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच प्रयागराज जिले के 2022 के चुनावी नतीजे बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए अहम राजनीतिक संकेत देते हैं. जिले की 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने आठ सीटें जीतकर बढ़त बनाई थी, जबकि सपा चार सीटों पर विजयी रही थी. कांग्रेस का खाता नहीं खुला था. हालांकि, नतीजों का विश्लेषण बताता है कि जिले में बीजेपी की बढ़त के बावजूद कई सीटों पर विपक्ष ने मजबूत चुनौती पेश की थी. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सपा की जीत और कुछ सीटों पर बेहद कम अंतर से मिली हार 2027 के चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी.

बीजेपी ने फाफामऊ, फूलपुर, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण और कोरांव सीटें जीती थीं. उसकी सहयोगी अपना दल (एस) को बारा में सफलता मिली थी. वहीं, सपा ने सोरांव, प्रतापपुर, हंडिया और मेजा में जीत दर्ज की थी. इस तरह बीजेपी ने शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ कायम रखी, जबकि सपा ग्रामीण इलाकों की चार सीटों पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में सफल रही.

चुनाव के अहम आंकड़े

2,732

सबसे कम जीत का अंतर

फूलपुर

54,883

सबसे बड़ी जीत

इलाहाबाद उत्तर

4

सपा की जीती सीटें

सोरांव, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा

0

कांग्रेस की सीटें

शहरी सीटों पर बीजेपी की बड़ी बढ़त

प्रयागराज शहर की तीनों प्रमुख सीटों पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. इलाहाबाद उत्तर में हर्षवर्धन बाजपेयी ने सपा के संदीप यादव को 54,883 वोटों से हराया. यह जिले की सबसे बड़ी जीत थी. इलाहाबाद पश्चिम में सिद्धार्थनाथ सिंह ने ऋचा सिंह को 29,933 वोटों से और इलाहाबाद दक्षिण में नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रईस चंद्र शुक्ला को 26,182 वोटों से पराजित किया था. इन नतीजों ने शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूत स्थिति को रेखांकित किया था.

ग्रामीण सीटों पर सपा की चुनौती

दूसरी ओर, सपा ने चार सीटें जीतकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत की थी. हालांकि, इन सीटों पर मुकाबला आसान नहीं था. फूलपुर में बीजेपी के प्रवीण पटेल ने सपा के मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी को महज 2,732 वोटों से हराया था. मेजा में सपा के संदीप सिंह की जीत का अंतर 3,439 और हंडिया में हाकिम लाल बिंद की जीत का अंतर 3,543 वोट था. सोरांव में भी सपा की गीता शास्त्री ने 5,590 वोटों से जीत दर्ज की थी. ये आंकड़े बताते हैं कि कई क्षेत्रों में दोनों दलों के बीच मुकाबला काफी करीबी था.

कांग्रेस की स्थिति सबसे कमजोर रही. पार्टी किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी. हालांकि, इलाहाबाद उत्तर में अनुग्रह नारायण सिंह को 23,571 और कोरांव में कांग्रेस उम्मीदवार को 21,462 वोट मिले थे.

12 में से कोई जीत नहीं

2027 में बीजेपी के सामने अपनी आठ सीटों को बचाने के साथ-साथ करीबी मुकाबलों वाली सीटों पर बढ़त मजबूत करने की चुनौती होगी. वहीं, सपा की रणनीति अपने चार जीते हुए क्षेत्रों में आधार बचाने और बीजेपी की शहरी तथा ग्रामीण सीटों पर सेंध लगाने की होगी. ऐसे में प्रत्याशियों का चयन, गठबंधन का गणित और स्थानीय मुद्दे प्रयागराज के चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं.