फर्रुखाबाद में कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक सीट की मांग रखी है. जिले की चार विधानसभा सीटों में से किस सीट पर पार्टी की नजर है, यह उसकी दावेदारी के राजनीतिक आकलन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा. 2022 के चुनाव में जिले की चारों सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने जीत दर्ज की थी. समाजवादी पार्टी चारों सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि कांग्रेस किसी भी सीट पर प्रभावी चुनौती पेश नहीं कर सकी थी.

कांग्रेस की एक सीट की मांग ऐसे जिले में सामने आई है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था. फर्रुखाबाद सीट पर सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को 2,045 वोट मिले थे. भोजपुर में कांग्रेस की अर्चना राठौर को 2,053 वोट हासिल हुए. कायमगंज में पार्टी उम्मीदवार को 2,244 और अमृतपुर में 1,086 वोट मिले थे. यानी चारों सीटों पर कांग्रेस का वोट दो हजार के आसपास या उससे भी कम रहा.

फर्रुखाबाद में कांग्रेस की 2027 की दावेदारी

कांग्रेस की मांग

1 सीट

जिले की कुल सीटें

4 सीटें

जिले की कुल चार विधानसभा सीटों में से एक पर दावा

इसके उलट समाजवादी पार्टी ने जिले की सभी चार सीटों पर बीजेपी गठबंधन को चुनौती दी थी. हालांकि, वह किसी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी. कायमगंज में सपा के सर्वेश अंबेडकर ने 96,409 वोट हासिल किए और अपना दल (एस) की डॉ. सुरभि से 18,543 वोटों से हारे. यह जिले का सबसे करीबी मुकाबला था. फर्रुखाबाद में सपा को 72,998 और भोजपुर में 72,521 वोट मिले थे. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल दो सीटों पर जीत मिली थी. उसका प्रदेशव्यापी वोट शेयर 2.33 फीसदी रहा था.

2022 में फर्रुखाबाद का चुनावी परिणाम

विधानसभा सीट विजेता पार्टी जीत का अंतर

कायमगंज (SC) डॉ. सुरभि अपना दल (एस) 18,543

अमृतपुर सुशील शाक्य बीजेपी 44,686

फर्रुखाबाद मेजर सुनील दत्त द्विवेदी बीजेपी 39,316

भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर बीजेपी 27,458

2022 में सीटों का बंटवारा

बीजेपी – 3 सीटें

अपना दल (एस) – 1 सीट

सपा – 0 | कांग्रेस – 0

फर्रुखाबाद में कांग्रेस की स्थिति भी इसी प्रदर्शन को दर्शाती है. जिले की चारों सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को बेहद कम वोट मिले थे. फर्रुखाबाद विधानसभा सीट पर लुईस खुर्शीद को 2,045 वोट मिले थे, जबकि भोजपुर में अर्चना राठौर को 2,053 वोट हासिल हुए. कायमगंज में कांग्रेस उम्मीदवार को 2,244 और अमृतपुर में सुमन व्यास को महज 1,086 वोट मिले थे. पार्टी चारों सीटों पर जमानत भी नहीं बचा सकी थी.

चारों सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन

विधानसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी वोट

कायमगंज शंकुतला 2,244

अमृतपुर सुमन व्यास 1,086

फर्रुखाबाद लुईस खुर्शीद 2,045

भोजपुर अर्चना राठौर 2,053

इसके उलट बीजेपी गठबंधन ने जिले में सभी चार सीटें जीती थीं. बीजेपी ने फर्रुखाबाद, अमृतपुर और भोजपुर पर कब्जा किया था, जबकि कायमगंज में उसकी सहयोगी अपना दल (एस) की डॉ. सुरभि विजयी हुई थीं. सपा चारों सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी.

कायमगंज में सबसे करीबी मुकाबला

चारों सीटों के नतीजों में कायमगंज का मुकाबला सबसे करीबी रहा था. अपना दल (एस) की डॉ. सुरभि ने सपा के सर्वेश अंबेडकर को 18,543 वोटों से हराया था. वहीं अमृतपुर में बीजेपी के सुशील शाक्य ने सपा के जितेंद्र यादव को 44,686 वोटों से पराजित किया था. यह जिले की सबसे बड़ी जीत थी. फर्रुखाबाद में मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने 39,316 और भोजपुर में नागेंद्र सिंह राठौर ने 27,458 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी.

चुनाव के अहम आंकड़े

4/4: एनडीए ने जीते सभी विधानसभा सीटें

44,686: सबसे बड़ी जीत अमृतपुर विधानसभा

18,543: सबसे कम जीत का अंतर कायमगंज विधानसभा

2027 के लिए कांग्रेस की एक सीट की मांग को उसके पिछले चुनावी प्रदर्शन के संदर्भ में देखना होगा. पार्टी के सामने गठबंधन में दावेदारी के साथ स्थानीय संगठन और मजबूत उम्मीदवार का सवाल भी रहेगा. वहीं सपा के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा कि वह उन चारों सीटों पर अपनी दावेदारी और पिछले चुनाव में मिले वोटों को बातचीत में किस तरह रखती है. अभी सीट आवंटन का अंतिम फैसला नहीं हुआ है.