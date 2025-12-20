'अपना चेहरा ना पोंछा गया', अखिलेश यादव का CM योगी को जवाब, कहा- कोडीन भैया पर चले बुलडोजर

उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई हैं. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज शनिवार (20 दिसंबर) को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार बहुत कुछ छिपा रही है. जहां तक उनकी तस्वीर की बात है तो उनकी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है.

सीएम योगी ने शुक्रवार को कफ सिरप मामले में सपा का कनेक्शन बताया और शायरी करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 'धूल चेहरे पर आईना साफ करता रहा..' उनके इस बयान पर अब अखिलेश यादव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और कहा- 'अपना चेहरा ना पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया..'

'मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री के साथ भी है'

सपा अध्यक्ष ने कहा कि कोडीन को लेकर सरकार बहुत कुछ बातें छिपा रही है. कई तस्वीरें दिखाई जा रही है. अगर हम तस्वीरों को ही सही मान लें और अगर मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी है. मेरी तस्वीर तो दूसरे हाफ जो हैं उनके साथ भी है.

अखिलेश यादव ने फिर से शायरी करते हुए योगी पर तंज कसा और कहा- "यही कसूर रहा इनका दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे..पर पैसों के लालच में दूसरे बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे. यही कसूर रहा इनका, ये अपनों का हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे. जब खुलने लगे राज इनके तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहे."

'कालीन भैया..कोडीन भैया पर चले बुलडोजर'

उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है. बड़ा सवाल ये है कि ये पीएम के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था. ये 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है. जब ये खुद फंसने लगे तो तस्वीर दिखाकर उन्हें सपा का बता रहे हैं.

अखिलेश यादव ने कहा अगर आरोपी सपा से जुड़े हैं तो मैं समाजवादी पार्टी की ओर से मांग कर रहा हूं कि जो भी आरोपी सपा से जुड़ा है चाहे वो कालीन भैया..कोडीन भैया हो उन सब पर बुलडोजर चलना चाहिए. जिन्होंने हजारों करोड़ का खेल किया है उन सब पर बुलडोजर चलना चाहिए.