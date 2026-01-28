गोरखनाथ मंदिर में CM योगी की परंपरागत दिनचर्या: गोसेवा, बच्चों को दुलार और अन्नप्राशन

उत्तर प्रदेश: गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही. उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका. सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गोसेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है.

बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गोशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया. गोशाला में सीएम योगी ने चारों तरफ भ्रमण करते हुए श्यामा, गौरी, गंगा, भोला आदि नामों से गोवंश को पुकारा. उनकी आवाज इन गोवंश के लिए जानी पहचानी है.

प्यार भरी पुकार पर आए गोवंश

प्यार भरी पुकार सुनते ही कई गोवंश दौड़ते-मचलते हुए उनके पास आ गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़-रोटी खिलाया. बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर जब परिजनों के साथ मंदिर आए बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने बच्चों को अपने पास बुला लिया. उन्होंने बच्चों से उनका नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा. उनसे ठिठोली भी की और फिर स्नेहाशीष देते हुए बोले, "खूब पढ़ो-खूब आगे बढ़ो."

चॉकलेट दी, अन्नप्राशन भी कराया

मुख्यमंत्री ने इन सभी बच्चों को अपने हाथ से चॉकलेट भी दी. इस अवसर पर उन्होंने दो छोटे बच्चों को गोद में लेकर उनका अन्नप्राशन भी कराया.