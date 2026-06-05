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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM Yogi Birthday: बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जानें- क्या कहा?

CM Yogi Birthday: बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जानें- क्या कहा?

CM Yogi Adityanath Birthday: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुभकामनाएं दी हैं. मायावती ने उनकी लंबी आयु की कामना की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Jun 2026 08:43 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ का आज 5 जून को 54वां जन्मदिन है. इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं. वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सीएम योगी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की.  

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई. उन्होंने लिखा- 'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके स्वस्थ्य जीवन व दीर्घायु होने की भी शुभकामनायें.'

वाराणसी में काटा 54 किलो का लड्डू

दूसरी तरफ सीएम योगी के जन्मदिन पर उनके समर्थक भी अपने-अपने तरीके से आयोजन कर रहे हैं और उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं. सीएम योगी के समर्थन राम गोपाल सिंह ने वाराणसी के अंजनेय हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री के 54वें जन्मदिन को पूरे ज़ोर-शोर के साथ मनाया जा रहा है. उनके समर्थकों ने मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रम किया और 54 किलो के लड्डू का केक काटा. यही नहीं मंदिर परिसर में 54 पौधे भी लगाए गए. 

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सीएम योगी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम

राम गोपाल सिंह ने कहा कि पिछले साल हमने संकल्प लिया था कि जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे. तब तक मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ रहने की कामना हम लोग करेंगे. पिछले साल 53 किलो की लड्डू कटवाएं थे, इस साल 54 किलो का लड्डू बनाया है. 54 वटवृक्ष लगाए गए हैं. 54 योजनाओं के साथ लगाए गए हैं. जो तुलसी, नीम, सिंदूर, बरगद के पेड़ लगाए गए हैं ये सब हनुमान जी को समर्पित हैं. सिंदूर हनुमान जी को बहुत पसंद है. इसलिए मंदिर के प्रांगण सिंदूर के पेड़ लगाए गए हैं. 

उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर हनुमान जी मंदिर के प्रांगण से यहां के प्रधानजी लोगों ने संकल्प लिया है कि 31 जुलाई तक 5400 पेड़ हम लोग प्रधानमंत्री योजना में और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत लगाएंगे.  

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Published at : 05 Jun 2026 08:43 AM (IST)
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Yogi Adityanath Birthday MAYAWATI UP NEWS
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