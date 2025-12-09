हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में CM योगी का बड़ा दावा, बोले- 'देश-दुनिया के लिए कुशल मानव संसाधन का हब बनेगा यूपी'

गोरखपुर में CM योगी का बड़ा दावा, बोले- 'देश-दुनिया के लिए कुशल मानव संसाधन का हब बनेगा यूपी'

Gorakhpur News: CM ने कहा कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. यहां 55 से 60 फीसदी आबादी कामकाजी यानी युवा है. इस हिसाब से यह सौभाग्य भी है कि यूपी देश का सबसे युवा राज्य है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 09 Dec 2025 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज (9 दिसम्बर) को गोरखपुरा में कहा कि यूपी देश का सबसे युवा राज्य है. यहां के युवा अत्यंत प्रतिभाशाली हैं. इनकी प्रतिभा की मांग देश और दुनिया के कई देशों में है. युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़कर प्रदेश को देश और दुनिया के लिए कुशल मानव संसाधन का हब बनाया जाएगा.

सीएम योगी मंगलवार दोपहर बाद पिपरौली ब्लॉक क्षेत्र के नरकटहा में नवनिर्मित राजकीय आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे. इस आईटीआई का निर्माण पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड से 18 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है. इसका संचालन प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जाएगा.

आईटीआई के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. यहां 55 से 60 फीसदी आबादी कामकाजी यानी युवा है. इस हिसाब से यह सौभाग्य भी है कि यूपी देश का सबसे युवा राज्य है. यहां युवाओं की स्केल है और इस स्केल को स्किल से जोड़ना है.

उद्योगों की डिमांड के अनुरूप ट्रेड में ट्रेंड होंगे युवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को उद्योगों की डिमांड के अनुरूप ट्रेड में ट्रेंड कर रही है. इसके लिए गीडा में नाइलिट की शाखा के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे कैम्पस सलेक्शन के जरिये यहां के उद्योगों में ही युवाओं का समायोजन होगा. उन्होंने कहा कि पावरग्रिड की तरफ से बने आईटीआई में भी उद्योगों की मांग के अनुरूप ट्रेडों में युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा.

डेढ़ सौ से अधिक आईटीआई को जोड़ रहे अत्याधुनिक तकनीक से

सीएम योगी ने कहा कि सरकार टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर डेढ़ सौ से अधिक आईटीआई को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है. नौजवानों को आईटीआई में दीर्घकालिक और अल्पकालिक, दो प्रकार की प्रशिक्षण योजनाओं से जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है. दीर्घकालिक योजना में इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड सीएनसी मशीन, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, थ्री डी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जा रहा है. इसी प्रकार अल्पकालिक योजना के अंतर्गत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेंटिनेस, वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेटिक बेल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अनस्किल्ड युवा कम मानदेय पाता है लेकिन जब वह स्किल्ड हो जाएगा तो अधिक मानदेय पाएगा.

देश और दुनिया के लिए उपयोगी बनेंगे यूपी के नौजवान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के जिन युवाओं को इजराइल भेजा गया, वे प्रति माह सवा लाख से लेकर डेढ़ लाख रुपये प्राप्त कर रहे हैं, उनका वहां रहना और खाना मुफ्त है. जर्मनी, जापानी सहित दुनिया के तमाम देशों में यूपी के युवाओं की मांग हो रही है. अगर हम यूपी के नौजवानों को ट्रेनिंग और लैंग्वेज के साथ जोड़ देंगे तो देश और दुनिया के लिए अत्यंत उपयोगी होगा. यह न केवल इन नौजवानों के हित में होगा, बल्कि आने वाले समय में हम देश के अंदर सबसे अच्छा मैनपावर उपलब्ध कराने के हब के रूप में स्थापित होंगे.

आईटीआई गीडा क्षेत्र की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीआई गीडा क्षेत्र की आवश्यकता है. इससे युवा प्रशिक्षित होगा तो उसे यहां लग रहे उद्योगों में ही नौकरी मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि हर नौजवान को रोजगार की गारंटी डबल इंजन सरकार का संकल्प है. इस संकल्प को पूरा करने में आईटीआई बनवाकर पावरग्रिड ने भी सहयोग किया है.

अंतिम पायदान तक पहुंच रहा विकास का लाभ

सीएम योगी ने कहा कि अब सिर्फ गीडा ही नहीं, धुरियापार तक उद्योग लग रहे हैं. उन्होंने हालिया अपने दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि गोरखपुर शहर जैसे मैरिज हाल अब दक्षिणांचल के गांव-गांव में बने हुए हैं. गांव-गांव में रौनक है, यानी विकास अब गांव तक भी पहुंचा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि आर्थिक विकास का मापक बड़ी हवेली नहीं होती है, बल्कि उसका मानक अंतिम पायदान पर पहुंची. विकास की योजनाएं होती हैं. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण गांव में पहुंच रहा विकास इस बात को प्रदर्शित करता है.

गीडा में पचास हजार युवाओं को मिली नौकरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में अकेले गीडा में 12 से 15 हजार करोड रुपये का निवेश हुआ है. इसके माध्यम से लगभग पचास हजार नौजवानों को सीधे-सीधे नौकरी मिली है। गीडा में वरुण ब्रेवरेज बेवरेज के बगल में ही गीता प्रेस भी आ रहा है, अन्य नए उद्योग लग रहे हैं. गैलेंट व अंकुर उद्योग के साथ अन्य उद्योग भी आ रहे हैं. गैलेंट की सीमेंट फैक्ट्री के अलावा धुरियापार में भी सीमेंट फैक्ट्री लगने जा रही है.

पराली से कमाएं आय, वातावरण भी बचाएं

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले फसल काटने के बाद पराली को वेस्ट समझकर जला दिया जाता था. इससे खेत की उर्वरता कम होती थी और वातावरण भी प्रदूषित होता था। अब पराली आय का माध्यम है. इसके लिए धुरियापार में इंडियन ऑयल ने कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट लगा दिया है. वहां पराली देने पर दाम मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी. यानी आम के आम और गुठली के भी दाम. मुख्यमंत्री ने कहा पर्यावरण बचेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे. और, हम स्वस्थ रहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे.

वेटरिनरी कॉलेज से फिशरीज सेक्टर को मिलेगी मदद

कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. सजंय निषाद की स्थानीय स्तर पर फिशरीज पाठ्यक्रम की मांग पर सीएम योगी ने कहा कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की महानिर्वाण स्थली पर बन रहा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर में बन रहा वेटरिनरी मेडिकल कॉलेज इसमे मददगार बनेगा. वेटरिनरी कॉलेज फिशरीज की नई ट्रेनिंग देनी देने का सेंटर बनेगा.

पावरग्रिड के सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों की सराहना की सीएम ने

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पावरग्रिड के  सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों की सराहना की. कहा कि पावरग्रिड की तरफ से कि एम्स गोरखपुर में 500 लोगों की क्षमता का विश्रामालय बनाया जा रहा है. बीएचयू के कैंसर हॉस्पिटल और लखनऊ के केजीएमयू में भी विश्रामालय बनवाया गया है. पावरग्रिड ने पीजीआई से टेली कंसल्टेंसी सुविधा के लिए भी पैसा दिया है. पावरग्रिड द्वारा सीएसआर फंड का बेहतर उपयोग किया जा रहा है.

सीएम योगी के नेतृत्व में हर सेक्टर का हुआ भरपूर विकास : डॉ. संजय निषाद

राजकीय आईटीआई के लोकार्पण समारोह में प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हर सेक्टर में भरपूर विकास हुआ है. अच्छे कार्य के बाद भी कुछ शक्तियां नकारात्मक सोच पैदा करती रहती हैं. इनसे सावधान रहकर विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने अपने मत्स्य विभाग की योजनाओं व उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में राज्य का मत्स्य विभाग पूरे देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने बताया कि दुनिया में फिशरीज का चौथा महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर गोरखपुर में बनाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री से स्थानीय स्तर पर फिशरीज के कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का अनुरोध किया.

सीएम योगी ने बदल दी यूपी की दशा और दिशा: प्रदीप शुक्ला

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में यूपी का जितना विकास हुआ है, वह अकल्पनीय है. उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है. उनके नेतृत्व में चौतरफा विकास से प्रदेश की दिशा और दशा बदल गई है. श्री शुक्ल ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में सहजनवा में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग के साथ शिक्षा क्षेत्र का भी सतत विस्तार हुआ है. लोकार्पण समारोह को पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र तृतीय के कार्यपालक निदेशक युगेश कुमार दीक्षित ने भी संबोधित किया. 

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, सरवन निषाद, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पावरग्रिड के निदेशक कार्मिक यतींद्र द्विवेदी, स्वतंत्र निदेशक तपस्या पासवान, कार्यपालक निदेशक सीएसआर जसवीर सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. 

नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की

राजकीय आईटीआई के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन कराया. उन्हें गोद में लेकर दुलारा और खिलौने, चॉकलेट दिए. मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं को पोषण किट व उपहार देकर गोदभराई भी की.

Published at : 09 Dec 2025 09:44 PM (IST)
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
