हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले बंटवारे की मांग, BJP MLA के पिता बोले- 'तुम मुझे सीट दो, मैं नया राज्य दूंगा'

UP चुनाव से पहले बंटवारे की मांग, BJP MLA के पिता बोले- 'तुम मुझे सीट दो, मैं नया राज्य दूंगा'

UP News In Hindi: यूपी चुनाव 2026 से पहले महोबा में बीजेपी से पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने एक अलग राज्य की मांग की है. उन्होंने कहा कि 'तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बुंदेलखंड राज्य दूंगा.'

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 06 Jul 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महोबा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने यूपी चुनाव 2026 से पहले अलग राज्य की मांग की है. पूर्व सांसद ने कहा है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर एक अनोखा अभियान शुरू किया है. उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे की तर्ज पर बुंदेलखंड की जनता से आह्वान किया और कहा कि 'तुम मुझे 19 सीटों पर वोट दो, मैं तुम्हें बुंदेलखंड राज्य दूंगा.'

बुंदेलखंड राज्य की दशकों पुरानी मांग को अब डिजिटल युग का नया पंख मिल गया है. पूर्व सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता गंगा चरण राजपूत ने युवाओं और किसानों का आह्वान करते हुए पृथक प्रांत के लिए AI  तकनीक को सबसे बड़ा जरिया बताया है. अपने 40 साल के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से लेकर अब तक उन्होंने कई बड़े आंदोलन किए, लाठियां खाईं और जेल भी गए.

पूर्व सांसद ने कहा कि अब आंदोलनों और टकराव का दौर बीत चुका है, क्योंकि अब जमाना टेक्नोलॉजी और AI का है. पूर्व सांसद ने  सोशल मीडिया और रील बनाने वाले युवाओं से अपील की कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर रील बनाने के बजाय, AI की मदद से बुंदेलखंड की असल समस्याओं को उजागर करें.

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की चिट्ठी ने मचाई हलचल, किस ओर है इशारा?

डिजिटल माध्यम से वोट डालने से पहले ही झुकेगी सरकार

गंगा चरण राजपूत ने कहा कि युवाओं को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर AI जनरेटेड पोस्ट और रील्स साझा करनी चाहिए. इन पोस्ट में बुंदेलखंड के सूखे और भूख की तस्वीरें, कटते हुए जंगलों का दर्द, केन और बेतवा नदी की टूटती जलधारा और भयावह गर्मी के संकट को दिखाया जाना चाहिए. युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश लिखना है 'माई वोट फॉर ओनली बुंदेलखंड'. उनका दावा है कि अगर डिजिटल माध्यम से यह मुहिम मजबूती से आगे बढ़ी, तो वोट डालने की नौबत आने से पहले ही सरकार झुकेगी और पृथक बुंदेलखंड राज्य का सपना सच हो जाएगा.

UP में 2024 के झटके से उबरने के लिए मिशन 2027 पर बीजेपी की नजर! इन चार मुद्दों पर है खास फोकस

Published at : 06 Jul 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Bundelkhand UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले बंटवारे की मांग, BJP MLA के पिता बोले- 'तुम मुझे सीट दो, मैं नया राज्य दूंगा'
UP चुनाव से पहले बंटवारे की मांग, BJP MLA के पिता बोले- 'तुम मुझे सीट दो, मैं नया राज्य दूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह अभी कोई नहीं आएगा! ट्रस्ट की बैठक से पहले बड़ा दावा
चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह अभी कोई नहीं आएगा! ट्रस्ट की बैठक से पहले बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: गंगा आरती में शामिल हुए बिहार के राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना
वाराणसी: गंगा आरती में शामिल हुए बिहार के राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Trust Meeting Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी नहीं होगी CBI जांच, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका की खारिज
Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी नहीं होगी CBI जांच, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका की खारिज
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Paper Leak: 'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके
'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले CJP के अभिजीत दीपके
बिहार
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
इंडिया
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
जनरल नॉलेज
Europe Heatwave: यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
हेल्थ
AIIMS Study: बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
बिना मिर्गी के पड़ने वाले दौरों पर योग निद्रा कितनी असरदार? एम्स की नई रिसर्च ने चौंकाया
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget