UP चुनाव से पहले बंटवारे की मांग, BJP MLA के पिता बोले- 'तुम मुझे सीट दो, मैं नया राज्य दूंगा'

उत्तर प्रदेश के महोबा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने यूपी चुनाव 2026 से पहले अलग राज्य की मांग की है. पूर्व सांसद ने कहा है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर एक अनोखा अभियान शुरू किया है. उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे की तर्ज पर बुंदेलखंड की जनता से आह्वान किया और कहा कि 'तुम मुझे 19 सीटों पर वोट दो, मैं तुम्हें बुंदेलखंड राज्य दूंगा.'

बुंदेलखंड राज्य की दशकों पुरानी मांग को अब डिजिटल युग का नया पंख मिल गया है. पूर्व सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता गंगा चरण राजपूत ने युवाओं और किसानों का आह्वान करते हुए पृथक प्रांत के लिए AI तकनीक को सबसे बड़ा जरिया बताया है. अपने 40 साल के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से लेकर अब तक उन्होंने कई बड़े आंदोलन किए, लाठियां खाईं और जेल भी गए.

पूर्व सांसद ने कहा कि अब आंदोलनों और टकराव का दौर बीत चुका है, क्योंकि अब जमाना टेक्नोलॉजी और AI का है. पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया और रील बनाने वाले युवाओं से अपील की कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर रील बनाने के बजाय, AI की मदद से बुंदेलखंड की असल समस्याओं को उजागर करें.

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की चिट्ठी ने मचाई हलचल, किस ओर है इशारा?

डिजिटल माध्यम से वोट डालने से पहले ही झुकेगी सरकार

गंगा चरण राजपूत ने कहा कि युवाओं को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर AI जनरेटेड पोस्ट और रील्स साझा करनी चाहिए. इन पोस्ट में बुंदेलखंड के सूखे और भूख की तस्वीरें, कटते हुए जंगलों का दर्द, केन और बेतवा नदी की टूटती जलधारा और भयावह गर्मी के संकट को दिखाया जाना चाहिए. युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश लिखना है 'माई वोट फॉर ओनली बुंदेलखंड'. उनका दावा है कि अगर डिजिटल माध्यम से यह मुहिम मजबूती से आगे बढ़ी, तो वोट डालने की नौबत आने से पहले ही सरकार झुकेगी और पृथक बुंदेलखंड राज्य का सपना सच हो जाएगा.

UP में 2024 के झटके से उबरने के लिए मिशन 2027 पर बीजेपी की नजर! इन चार मुद्दों पर है खास फोकस