यूपी में बारिश का दौर जारी, आज इन 42 जिलों में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर बना हुआ हैं. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में रह-रहकर बारिश देखने को मिल रही है. जिसकी वजह से जहां प्रदेश के तापमान में कमी आई है तो वहीं कुछ स्थानों पर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हालांकि आज 11 अगस्त से मानसून की रफ़्तार में थोड़ी कमी आएगी. इस दौरान पश्चिमी और पूर्वांचल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों संभागों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, इस दौरान प्रदेश के 42 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. वहीं आगरा व आसपास के इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं. जबकि बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क ही रहेगा. इन जिलों में धूप निकलेगी और उमस परेशान कर सकती है.

यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी में आज आगरा व आसपास के इलाकों में अनेक जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी, जबकि मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फ़तेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशांबी, मीरजापुर और सोनभद्र में मानसून का असर दिखाई देगा. इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान हैं.

इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सँभल, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, वाराणसी और चंदौली आज एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा.

लखनऊ में आज का मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से बादल छाएं हैं. इस दौरान हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं लेकिन दिन चढ़ने के साथ यहां धूप निकलेगी. जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है. वहीं नोएडा-गाजियाबाद में भी सुबह से बादल छाएं हैं. यहां आज दिनभर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 14km प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. प्रयागराज-वाराणसी में आंशिक तौर पर बादल हैं, शाम होते-होते बारिश हो सकती हैं.

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