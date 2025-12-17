'कोई खुले में न सोए', ठंड के प्रकोप के बीच CM योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड और कोहरे के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को निर्देशित किया. सीएम ने कहा कि कोई व्यक्ति खुले में सोता न मिले. उन्होंने कहा कि इसको लेकर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शीतलहर में निराश्रितों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही अलाव-हीटर की भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए. अधिकारियों से आगे कहा कि रेन बसेरों का निरंतर निरीक्षण और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

गोशालाओं में भी व्यवस्था के दिए निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशो में गोशालों में अलाव, गोवंश को ठंढ से बचाने की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा है. साथ ही निराश्रितों और जरूरतमंदों को हर संभव राहत और मदद प्रदान करने के निर्देश दिए गए. सीएम ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अधिकारी फील्ड में सतर्क रहे और कोई खुले में ना सोए इसका ध्यान रखा जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि निराश्रितों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए. सीएम योगी आदित्यनाथ के यह निर्देश प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरे साबित हो सकते हैं. सीएम योगी के इस कदम से लोगों का ठंड और कोहरे से बचाव हो सकेगा.

जरूरतमंदों को कंबल बांटने के आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा जरूरतमंदों को लगातार कंबल वितरित किए जाने चाहिए. मुख्यमंत्री की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने इन निर्देशों का सख्ती से फॉलो करने को कहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में अगर लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीएम के निर्देशों के बाद प्रदेश के सभी अधिकारी अलर्ट हो गए हैं. सीएम के निर्देशों का पालन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है.