संभल: 'हैलो डीएम सर! हमारी छत पर लाइट के लगे तार हटवा दीजिए', दो बच्चियों की पहल लाई रंग

उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी कोतवाली क्षेत्र केगणेश कालोनी निवासी दो छोटी बहनों ने अपने घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन हटवाने के लिए डीएम संभल से वीडियो के माध्यम से गुहार लगाईं थी. जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. डीएम राजेंद्र पेंसिया ने वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.

डीएम के आदेश के बाद बिजली कर्मियों ने मौका मुआयना कर बिजली के तार हटाने का काम शुरू कर दिया. इसके बाद परिवार समेत दोनों बच्चियां और स्थानीय लोग डीएम को धन्यवाद दे रहे हैं. उनके मुताबिक लंबे अर्से से बनी इस समस्या का संज्ञान डीएम ने बच्चियों के आग्रह पर लेकर अच्छा काम किया.

क्या है पूरा मामला ?

चंदौसी गणेश कॉलोनी के पीछे सीता आश्रम रोड जहां बने सरकारी ट्यूबवेल के पास किसान रामबाबू राणा का मकान है. उनकी दो बेटियां और एक बेटा है बेटियों का नाम विदुषी और महिमा है, बेटे का नाम शिव. 12 साल की विदुषी ने अपनी छोटी बहन 8 साल की महिमा के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया. जिसमें वह हाथ जोड़कर अपनी छत से गुजर रहे हाई टेंशन खराब पड़ी लाइन के तारों को हटाने की डीएम से हाथ जोड़कर विनती की.

बच्चों ने वीडियो में कहा, “डीएम सर यह लाइन 15 साल से बंद पड़ी है, तार हमारी छत से होकर गुजर रहे हैं. प्लीज इन्हें हटवा दीजिए, हमको परेशानी हो रही है. हम ऊपर घर नहीं बन पा रहे हैं. प्लीज सर इसे हटाने की कृपया करें.”

करंट आने का खतरा

बच्चियों की मां पुष्पा राणा ने बताया कि यह तीन-चार तार हैं, जो घर की दीवार के बीच से निकलते हैं. बच्चे भी आए दिन गिरते रहते हैं तारों में करंट आने का भी डर हमे हर समय लगा रहा है.

डीएम ने लिया वीडियो का संज्ञान

डीएम राजेंद्र पैंसिया तक भी यह वीडियो पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने बिजली अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. जिस पर विभाग ने तारों को हटाने का काम शुरू कर दिया है. लोग डीएम की इस संवेदनशीलता की तारीफ कर रहे हैं.