'आलोक सिपाही पक्का सपाई...अखिलेश के साथ उसकी फोटो', विधानसभा में दिखा CM योगी का अलग अंदाज

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला. कोडीन कफ सिरप मामले में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा हुआ. इस हंगामे के बीच सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर सदन में सरकार की तरफ से हुई कार्रवाई की जानकारी दी और इसके साथ ही सीएम योगी ने एक ऐसी फोटो दिखाई जिस पर सपा नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया.

सीएम योगी ने कहा आलोक सिपाही पक्का सपाई है, अखिलेश यादव के साथ आलोक सिपाही के विजुअल्स वायरल हुए हैं, जिसमें वह कुछ गिफ्ट दे रहा था. सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक फोटो दिखाते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई में शुभम जायसवाल का नाम आया है जिसका समाजवादी पार्टी से संबंध रहा है, वह अमित यादव का व्यापारिक साझेदार है. अमित यादव कैंट, वाराणसी से सपा का प्रत्याशी रहा है. अगर प्रत्याशी नहीं है तो अमित यादव की फोटो अखिलेश के साथ तो है न. इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अमित यादव समाजवादी पार्टी युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, मिलिंद यादव भी इस नेक्सस में शामिल है जो शुभम जायसवाल का करीबी. मिलिंद यादव के फोन नंबर शैली ट्रेडर्स के जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं.

विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों में गैरकानूनी ट्रांजेक्शन के मामले भी सामने आए हैं. मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव ये लोग भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बनाकर गैरकानूनी डायवर्जन में ये लोग भी शामिल हैं. अमित यादव ने साल 2024 में दुबई की यात्रा भी की है, विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था.

कोडीन मामले में हमने NDPS एक्ट के तहत एक्शन लिया- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि कोडीन मामले में हमने NDPS एक्ट के तहत एक्शन लिया है और हमारा एक्शन अभी भी चल रहा है. हमने अब तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. राज्य के IG लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक SIT बनाई गई है, पूरे राज्य में हमारा एक्शन लगातार चल रहा है. वहीं सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि माफिया के खिलाफ कैसे एक्शन लेना है और हम इससे उनकी घबराहट समझ सकते हैं.