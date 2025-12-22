आवारा कुत्तों को उम्रकैद, बार-बार काटने वाले डॉग्स अब हमेशा ABC सेंटर में रहेंगे

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आवारा कुत्तों को लेकर देश में पहली बार आजीवन कारवास जैसी सजा दी है. कानपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर में ऐसे आवारा कुत्तों को चिन्हित किया है जिन्होंने दोय अधिक बार नागरिकों को काटा. अब इन्हें परमानेंट एनिलम बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा. जब तक कोई गोद लेने नहीं आता तब इन्हें सेंटर में रखा जाएगा. यही नहीं उसके बाद भी माइक्रो चिप लगाकर इनकी निगरानी की जाएगी.

दरअसल आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने बीते दिनों आदेश जारी किए थे. जिसमें यदि कुत्ता एक बार काटता है तो उसे 10 दिनों के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा. अगर वही कुत्ता दो बार या दो से अधिक लोगों को काटता है तो उसे हमेशा के लिए एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा. इसी क्रम में कानपुर में भी 4 से 5 कुत्तों को अब एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा गया है, जिनकी निगरानी की जा रही है.

आवारा कुत्तों की नसबंदी जारी है

चीफ वेनेटरी ऑफिसर डॉ आरके निरंजन ने बताया कि लगातार कानपुर नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रही है. साथ ही साथ एबीसी सेंटर में भी उन्हें बेहतर खान-पान की व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर में हुई कुत्तों पर उम्र कैद की कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है.

फिलहाल एबीसी सेंटर में अब इन डॉग्स को तब तक रखा जाएगा, जब तक की कोई ने गोद लेने के लिए राजी नहीं हो जाता. उसके बाद भी माइक्रोचिप से लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी. अगर कोई इन्हे गोद लेने के लिए आगे नहीं आता है तो इन्हें हमेशा के लिए एबीसी सेंटर में ही रखा जाएगा, ताकि स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ते हमलो के मामले पर लगाम लगाई जा सकें.

स्थानीय लोगों ने किया स्वागत

इस मामले में पशु पालकों या पशु संगठनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जबकि शहर के लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है. महानगर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक बुरी तरह है. कई बार स्थिति बिगड़ भी चुकी है. रोजाना ही रेबीज के इंजेक्शन के लिए जिला अस्पताल और अन्य अस्पतालों में मरीजों की लाइन मिल जाएगी.