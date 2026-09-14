सीएम योगी ने गणेशोत्सव की शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों के नाम लिखी पाती

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणेश चतुर्थी की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं. सीएम योगी ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, विवेक और कर्म की भावना के निर्माण का प्रतीक हैं. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों से लोकल उत्पादों को खरीदने की अपील की और कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को सम्मान बढ़ेगा और कारीगरों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे.

सीएम योगी ने गणेश चतुर्थी को लेकर प्रदेश वासियों के नाम लिखी पाती में कहा-

'मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, जब मैं देखता हूं कि प्रदेश के सभी युवा अपने घरों में भगवान गणपति की स्थापना कर श्रद्दा के साथ उनका पूजन करते हैं तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है. सामाजिक एकता एवं राष्ट्र के प्रति अपने संकल्प को सुदृढ़ करने वाले महापर्व गणेश चतुर्थी की आप सभी को कोटि-कोटि मंगलकामनाएं.

पर्यावरण को लेकर दिया संदेश

भगवा गणेश पर्यावरण और जीवों के साथ गहरा जुड़ाव, उनकी रूप रचना और जीवन दर्शन प्रकृति के सरंक्षण और संतुलन का संदेश देती है. गज मुख जंगलों को वन्यजीवों का प्रतीक हैं तो मूषक वाहन भूमि की उर्वरता और कृषि से जु़ड़ा हैं. विशाल उदर संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करने का भाव व्यक्त करता हूं, जबकि उनके बड़े कान हमें प्रकृति की हर पुकार को सुनने का संदेश देते हैं.'

सीएम योगी ने आगे कहा कि गणेशोत्सव के ज्ञान, विवेक और कर्म की भावना सृजन तथा निर्माण के स्वरूप भगवान विश्वकर्मा के पूजन में दिखाई देती है. 17 सितंबर को जब सृष्टि के प्रथम अभियंता भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया जाएगा, तब कौशल एवं तकनीक के संगम से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प और पुष्ट होगा.

स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर

सीएम योगी ने कहा एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र और आधुनिक आधारभूत संरचनाएं नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का प्रमाण है. किसी प्रदेश का वास्तविक निर्माण केवल ढांचों से नहीं बल्कि वहां के लोगों के हुनर और विचारों से होता है. इसी सोच के साथ हमारी सरकार कौशल विकास मिशन और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी पहलों के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों, युवाओं और उद्यमियों को कौशल, उपकरण. वित्त और बाजार से जोड़ने का कार्य कर रही है.

मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि 'वोकल फॉर लोकल' को केवल विचार नहीं, बल्कि व्यवहार का अंग बनाएं। स्थानीय उत्पादों का सम्मान बढ़ेगा, तो कारीगरों के हाथों को काम, युवाओं को रोजगार के अवसर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और हुनर तथा स्थानीय सामर्थ्य पर विश्वास से ही आत्मनिर्भर एवं विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा.

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