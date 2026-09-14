भारतीय टीम ने जीता महिला एशिया कप 2026, सीएम योगी ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने की बधाई दी है. भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है. सीएम योगी ने इस जीत के लिए महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस जीत ने देश की करोड़ों बेटियों के सपनों को नई उड़ान दी है.

सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और भारतीय टीम को जीत की बधाई दी. उन्होंने लिखा- 'ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, असाधारण... महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रत्येक सदस्य का हार्दिक अभिनंदन और समस्त देशवासियों को हृदयतल से बधाई!

आपकी यह स्वर्णिम विजय भारत के गौरव को नई ऊंचाई देने के साथ करोड़ों बेटियों के सपनों को नई उड़ान और उनके संकल्पों को नया सामर्थ्य देगी. आप सभी भारत का गौरव हैं.'

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केशव मौर्य ने भी दी भारतीय टीम को बधाई

वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी भारतीय टीम को इस शानदार जीत की शुभकामनाएं दी है. मौर्य ने एक्स पर लिखा- 'भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है.

हमारी बेटियों की यह शानदार जीत उनकी प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है. यह सफलता देश की करोड़ों बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी. पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!'

बता दें कि टीम इंडिया ने महिला एशिया कप 2026 के फ़ाइनल मैच में पहले बैटिंग करते हुए 183 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 111 रन पर ही सिमट गई. भारत के लिए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने अर्ध शतक लगाया जबकि दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक चार विकेट लिए. भारत ने आठवीं बार इस ख़िताब पर कब्जा जमाया है.

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