अखिलेश यादव को पसंद आया था जो काला कोट, जल्द बनेगा, नाप लेने सपा कार्यकर्ता के साथ पहुंचा दर्जी

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें मेरठ से आए सपा कार्यकर्ता सम्राट मलिक का कोट इतना पसंद आया कि अपने लिए भी वैसा ही कोट बनवाने को कह दिया. जिसके बाद युवा कार्यकर्ता दर्जी को लेकर उनके आवास पहुंच गया और सपा अध्यक्ष का नाप दिलवाया.

दरअसल संसद से शीतकालीन सत्र के दौरान सपा के कुछ कार्यकर्ता अखिलेश यादव ने मिलने संसद परिसर पहुंचे थे. इसी सपा अध्यक्ष को सम्राट मलिक का कोट पसंद आ गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कोट है तुम्हारा, कौन सिलता है ऐसा कोट.. हमें भी सिलवा दो..सम्राट मलिक ने कहा कि मेरठ का दर्जी है तो अखिलेश यादव बोले- उसे लेकर आना तुम, तब सिलवाएँगे.

सपा कार्यकर्ता ने सिलवाया अखिलेश यादव का कोट

अखिलेश यादव अपनी बात कहकर गाड़ी में बैठे और चले गए. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद सपा अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ताओं से ऐसे व्यवहार की काफी तारीफें भी हो रही थीं. वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश पाकर सम्राट मलिक भी दुकान मालिक और दर्जी को लेकर लखनऊ पहुंच गए और फिर उन्होंने सपा अध्यक्ष का दर्जी से नाप दिलवाया.

सपा कार्यकर्ता जब दर्जी के साथ अखिलेश यादव से मिलने पहुंचा तो इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. जिसमें सम्राट मलिक अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं. दूसरी तरफ कोट का नाप लेने आया दर्जी भी खड़ा है.

कौन है सपा नेता सम्राट मलिक

सम्राट मलिक मेरठ में जिला पंचायत सदस्य, समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश महासचिव है और मेरठ के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद प्रदेश भर के युवाओं में सम्राट मलिक काफी लोकप्रिय हो गए हैं लोग उन्हें सर्च कर रहे है.

यही नहीं जिस दर्जी की दुकान का सम्राट मलिक ने जिक्र किया उसकी दुकान पर भी सम्राट मलिक की तरह कोट सिलवाने वालो के लगातार ऑर्डर आना शुरू हो गए है.

