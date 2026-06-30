CM योगी ने रामपुर-बरेली में दी 690 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात, विकास कार्यों की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंगलवार, 30 जून को रामपुर और बरेली का विस्तृत दौरा किया जाएगा. तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा मुरादाबाद से सीधे रामपुर पहुंचा जाएगा. वहां उनके द्वारा शाहाबाद में मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 690 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 102 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा. इस अवसर पर उनके द्वारा एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा.

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मेधावियों, लाभार्थियों और व्यापारियों का होगा सम्मान

रामपुर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के दौरान, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे.

विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाते हुए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को लैपटॉप और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्र परिजनों को अनुदान राशि सौंपी जाएगी. समाज के विकास में विशेष योगदान देने वाले स्थानीय व्यापारियों को भी इस मंच से सम्मानित किया जाएगा.

बरेली में PWD और कानून-व्यवस्था की होगी समीक्षा

रामपुर का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद, मुख्यमंत्री द्वारा बरेली का दौरा किया जाएगा. बरेली के सर्किट हाउस में उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की जाएगी, जिसमें विभाग के पुराने कार्यों की गहन समीक्षा और नए कार्यों की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी.

इसके पश्चात, मुख्यमंत्री द्वारा बरेली मंडल के समग्र विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था (Law and Order) की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी, ताकि प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.

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