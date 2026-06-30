उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, अपनी 13 वर्षीय बेटी की सुरक्षा को लेकर आशंकित एक महिला ने अपनी सगी बहन के साथ मिलकर अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी. आरोपी महिला का कहना है कि उसे डर था कि उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

पुलिस के अनुसार, ट्रॉनिका सिटी थाने में जाकिर की हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल इनपुट के आधार पर जांच शुरू की.महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने दो महिला आरोपियों किरण और उसकी बहन कशिश को गिरफ्तार कर लिया.

जाकिर के साथ लिव-इन में रह रही थी

पूछताछ में मुख्य आरोपी किरण ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से जाकिर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. उसके साथ उसकी 13 वर्षीय बेटी भी रहती थी. किरण का आरोप है कि पिछले कुछ समय से जाकिर उसकी बेटी पर गलत नजर रखने लगा था. उसे डर सताने लगा था कि कहीं बच्ची के साथ कोई गलत घटना न हो जाए.

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इसी डर के चलते किरण ने अपनी बहन कशिश के साथ मिलकर जाकिर की हत्या की योजना बनाई. योजना के तहत दोनों ने जाकिर को कार में बैठाया. रास्ते में पहले गमछे से उसका गला घोंटा गया और फिर डंडे से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को सुनसान स्थान पर फेंककर मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई.

हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद

एसीपी सिद्दार्थ गौतम ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और गमछा बरामद कर लिया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस हत्याकांड में कोई और शामिल नहीं है, बाकी जांच की जा रही है.

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