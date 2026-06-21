झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है. विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के दौरान बीजेपी के शिक्षक विधायक (एमएलसी) डॉ. बाबूलाल तिवारी मंच पर ही नाराज हो गए और अपनी कुर्सी फेंककर वहां से चले गए. इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, झांसी के दीनदयाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उनके पीछे खड़े शिक्षक विधायक डॉ. बाबूलाल तिवारी अचानक नाराज नजर आए. देखते ही देखते उन्होंने अपनी कुर्सी फेंक दी और मंच से बाहर चले गए.

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हालांकि कुछ समय बाद वह वापस लौटे और पीछे की लाइन में रखी एक कुर्सी पर शांत होकर बैठ गए. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी अपना संबोधन देते रहे. माना जा रहा है कि उन्हें मंच पर हुई इस घटना की जानकारी नहीं लग सकी.

सीटिंग व्यवस्था को लेकर नाराजगी की चर्चा

प्रत्यक्षदर्शियों और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के अनुसार, विवाद की वजह मंच पर बैठने की व्यवस्था बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि सीटिंग प्लान के अनुसार डॉ. बाबूलाल तिवारी की कुर्सी पहली पंक्ति में लगाई गई थी, लेकिन उस सीट पर किसी दूसरे नेता के बैठ जाने से स्थिति बिगड़ गई.

बताया जा रहा है कि डॉ. तिवारी अपनी कुर्सी को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें टोक दिया, जिससे वह नाराज हो गए. इसके बाद उन्होंने गुस्से में कुर्सी फेंक दी और मंच छोड़कर चले गए.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

कार्यक्रम में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में मंच पर हुई हलचल और डॉ. बाबूलाल तिवारी की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.