PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, यूपी के 2.17 करोड़ किसानों के खाते में आए पैसे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की. इस किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं. उनके खातों में कुल 4352.40 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के आयुक्त सभागार से कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े. उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों की समृद्धि और खुशहाली डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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कांग्रेस-सपा की उपेक्षा का जिक्र

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा सरकारों ने ललितपुर सहित पूरे प्रदेश के किसानों की उपेक्षा की. उन्होंने कहा कि इन दलों ने विकास की सोच नहीं रखी, जबकि भाजपा सरकार 25 करोड़ जनता को परिवार मानकर काम कर रही है.

अब तक 1.03 लाख करोड़ से अधिक पहुंचे

इस 23वीं किस्त के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में अब तक कुल 1,03,391.24 करोड़ रुपये की सम्मान निधि जमा हो चुकी है. योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोरखपुर से की गई थी.

तीन किस्तों में मिलती है सालाना 6000 रुपये की सहायता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों (2000-2000 रुपये) में दी जाती है. यह राशि सीधे बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है. कार्यक्रम में सांसद अनुराग शर्मा, राज्यमंत्री मनोहर लाल ‘मन्नू कोरी’ और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.

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