CM योगी को SIT ने सौंपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, जल्द होगा खुलासा

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है. सूत्रों के अनुसार जांच के 7वें दिन एसआईटी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और अब तक की जांच की जानकारी साझा की.

6 दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT

सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की टीम पिछले 6 दिनों से अयोध्या में लगातार जांच-पड़ताल कर रही थी. इस दौरान टीम ने मंदिर से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की पड़ताल की. कई संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई.

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मुख्यमंत्री आवास पर वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन और लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत पहुंचे. वहीं आईजी रेंज किरन एस के भी बैठक में शामिल होने की जानकारी सामने आई है. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जांच की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया.

रिपोर्ट में शामिल किए गए अहम बिंदु

सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्ट में जांच के दौरान सामने आए कई महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है. हालांकि रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पुष्टि के बाद ही आधिकारिक जानकारी साझा करना चाहती हैं.

जल्द सामने आ सकते हैं बड़े खुलासे

बताया जा रहा है कि जांच के दौरान टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियां मिली हैं. इन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रिपोर्ट को फिलहाल गोपनीय रखा गया है.

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लोगों की नजरें जांच पर टिकी हुई हैं. प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मामले से जुड़े अहम खुलासे सामने आ सकते हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.