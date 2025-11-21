यूपी में खुदाई के दौरान मिला खजाना! पीतल की मूर्ति, घड़ा, सांप और भोजपत्र देख लोग बोले Miracle

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खेत से खुदाई के दौरान प्राचीन राधा-कृष्ण की मूर्तियां और संस्कृत में लिखा एक भोजपत्र मिला है, इसकी जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मौर्चा संभाल लिया है. यह मामला माखी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर कलां गांव से सामने आया है.

बताया गया कि खेत मालिक के मजदूर मेड़ के पास मिट्टी साफ कर रहे थे. तभी फावड़ा जमीन के भीतर दबे एक घड़े से टकरा गया. घड़ा फटने पर उसके अंदर से मूर्तियां और भोजपत्र बाहर आ गए. मामले की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई. खेत के मालिक ने इन मूर्तियों को अपने घर ले जाना चाहा लेकिन वह सफल नहीं हो सका.

बताया गया कि खेत मालिक के परिजनों ने उत्सुकतावश मूर्तियों को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद एक युवक अचानक अस्वस्थ हो गया. इसे ग्रामीणों ने अलौकिक संकेत मान लिया. इसके बाद परिजनों ने मूर्तियों को पुनः खेत में रखवा दिया और स्थानीय आचार्यों को बुलाया गया.

ग्रामीणों की मौजूदगी में कराया गया मूर्तियों का परीक्षण

इसके ग्रामीणों की मौजूदगी में मूर्तियों का विधिवत पूजन-अभिषेक किया गया. खुदाई के दौरान मिट्टी हटाते समय एक सर्प भी फावड़े की चोट से घायल हो गया. सर्प को देखकर कुछ ग्रामीणों में दहशत फैल गई. कई लोगों ने इसे "खजाने की रक्षा" से जोड़ा, जबकि अन्य इसे सिर्फ संयोग बता रहे हैं. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खेत से मिली वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की.

पुलिस बोली बरामद सामग्री का कराया जाएगा परीक्षण

पुलिस ने कहा कि बरामद सामग्री का परीक्षण कराया जाएगा ताकि उनकी प्राचीनता और उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस इलाके में पहले भी प्राचीन अवशेष मिलने की चर्चाएं रही हैं. लेकिन इतनी स्पष्ट और संरक्षित मूर्तियां पहली बार मिली हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में उत्सुकता बनी हुई है और लोग लगातार खेत पर पहुंच रहे हैं.