CM योगी आदित्यनाथ ने दी दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि, परिवार को बंधाया ढांढस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली जनपद के फरीदपुर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और क्षेत्रीय विधायक दिवंगत डॉ. श्याम बिहारी लाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री का यह दौरा अत्यंत संवेदनशील रहा, जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया.

परिजनों से भेंट और गहरी संवेदना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को फरीदपुर स्थित दिवंगत विधायक के निवास स्थान पर पहुंचे. वहां उन्होंने डॉ. श्याम बिहारी लाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक के परिजनों और उनके पुत्रों से भेंट की. काफी समय तक परिजनों के साथ बैठकर उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा कि डॉ. श्याम बिहारी लाल का निधन केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और समाज के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है.

प्रभु श्री राम से शांति की प्रार्थना

मुख्यमंत्री ने इस दुखद घड़ी में ईश्वर और प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें. उन्होंने परिजनों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार और पूरी पार्टी इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है. उन्होंने ईश्वर से परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति और संबल प्रदान करने की भी कामना की.

डॉ. श्याम बिहारी लाल का योगदान

डॉ. श्याम बिहारी लाल फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कर्मठ और लोकप्रिय विधायक थे. उनके निधन की खबर से पूरे जनपद और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई थी. मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी और कई वरिष्ठ बीजेपी नेता भी उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल एक राजनीतिक औपचारिकता थी, बल्कि उन्होंने एक अभिभावक की तरह परिवार का साथ देकर यह संदेश दिया कि पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं और नेताओं के बलिदान व योगदान को कभी विस्मृत नहीं करती.