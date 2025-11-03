'किसी गरीब का इलाज धन के अभाव में नहीं रुकेगा', जनता दर्शन में CM योगी का सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नवम्बर माह के पहले जनता दर्शन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए लोगों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने एक-एक फरियादी की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अफसरों को निर्देश दिया कि हर शिकायत का निस्तारण तय समय में और पूरी गंभीरता से किया जाए.

जनता दर्शन में सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर नागरिक की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. किसी भी पीड़ित को भटकना न पड़े, यही सरकार का उद्देश्य है.

जनता दर्शन में करीब 60 से अधिक लोग पहुंचे थे. इनमें ज्यादातर लोग पुलिस कार्रवाई, जमीन विवाद, पारिवारिक झगड़े और इलाज में आर्थिक मदद जैसी समस्याएं लेकर आए थे. मुख्यमंत्री ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और अफसरों से कहा कि सिर्फ रिपोर्ट न भेजें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि समाधान से पीड़ित संतुष्ट हो. उन्होंने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और अधिकारियों को हर हाल में इसका पालन करना चाहिए.

जनता दर्शन के दौरान कुछ लोगों ने चोरी की घटनाओं में रिकवरी न होने और पुलिस की उदासीनता की शिकायत की. इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष को परेशान न किया जाए, लेकिन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.

किसी गरीब का इलाज धन के अभाव में नहीं रुकेगा- सीएम योगी

इसी दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से अपने बीमार परिजन के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगी. इस पर योगी ने संवेदना दिखाते हुए कहा आप अस्पताल से सिर्फ एस्टीमेट बनवाकर भिजवाइए, बाकी चिंता हम करेंगे. किसी गरीब का इलाज धन के अभाव में नहीं रुकेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद को इलाज, शिक्षा और सुरक्षा का पूरा हक मिले.

सीएम योगी ने नन्हे बच्चों को दुलारा

मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में आए नन्हे बच्चों को भी दुलार दिया और उन्हें चॉकलेट भेंट की. उन्होंने बच्चों से कहा कि “खूब पढ़ो, खेलो और माता-पिता का नाम रोशन करो. योगी सरकार प्रदेश में जनता दर्शन जैसी पहल के माध्यम से जनता से सीधे संवाद कायम करने की परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रही है. यह कार्यक्रम हर सप्ताह गोरखपुर में आयोजित होता है, जहां मुख्यमंत्री खुद लोगों की समस्याएं सुनकर तत्काल समाधान के निर्देश देते हैं. जनता दर्शन को मुख्यमंत्री योगी की संवेदनशील प्रशासन शैली की पहचान माना जाता है, जिसने लोगों के मन में सरकार के प्रति भरोसा और निकटता बढ़ाई है.