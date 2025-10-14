CM योगी से मदद मांगने पहुंचा CRPF जवान, मुख्यमंत्री बोले- निश्चिंत होकर ड्यूटी कीजिये समाधान...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर सोमवार की भांति इस बार भी 'जनता दर्शन' किया. प्रदेश के कई जनपदों से आये पीड़ितों की समस्या मुख्यमंत्री ने स्वयं सुनी, फिर अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में समाधान कराएं और पीड़ित से फीडबैक भी लें. मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-जन की सेवा, सुरक्षा और सम्मान ही सरकार का ध्येय है. सरकार पहले दिन से ही निरंतर इसी धारणा के साथ कार्य कर रही है.

सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' में प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी के पास गए, उनका प्रार्थना पत्र लिया और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया. 'जनता दर्शन' में लोग पुलिस, बिजली, आर्थिक सहायता, जमीनी विवाद आदि की समस्या को लेकर पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया.

CRPF जवान को बोले आप ड्यूटी करें, कार्रवाई होगी

जनता दर्शन में बुलंदशहर निवासी सीआरपीएफ जवान जमीन विवाद से जुड़ी समस्या लेकर पहुंचे. इस पर मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आप निश्चिंत होकर ड्यूटी कीजिये, समाधान सरकार पर छोड़ दीजिए. जांच कराएंगे और प्रकरण में न्यायोचित कार्रवाई भी करेंगे. जिस पर CRPF जवान ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया.

मुख्यमंत्री ने नन्हे-मुन्नों को दी चॉकलेट

मुख्यमंत्री ने 'जनता दर्शन' में फरियादियों के साथ आए बच्चों का हालचाल जाना. नन्हे-मुन्नों के सिर पर हाथ फेर दुलार किया और अपनत्व का अहसास कराया. सीएम योगी ने सभी बच्चों को चॉकलेट-टॉफी दी. उन्होंने बच्चों से कहा कि खूब पढ़ो-जमकर खेलो और माता-पिता का नाम रोशन करो.

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. साथ ही जनता की समस्याओं अपर गंभीरता से देखने को कहा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें ताकि जनता को किसी भी स्तर पर कोई परेशानी न हो. अन्यथा कार्रवाई की जाएय्गी.