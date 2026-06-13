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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर CM योगी सख्त, कहा- कोताही नहीं होगी बर्दाश्त

यूपी में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर CM योगी सख्त, कहा- कोताही नहीं होगी बर्दाश्त

UP News: सीएम योगी ने कहा कि कार्य योजना तैयार करते समय धनराशि स्वीकृत हो एवं टेंडर प्रक्रिया भी साथ में हो, कोई वेटिंग नहीं होनी चाहिए. निर्माण कार्यों में हर हालत में प्रगति सुनिश्चित हो सके.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 13 Jun 2026 07:30 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे. जहां उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों एवं विभागीय अभियंताओं के साथ वाराणसी मंडल में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. सीएम योगी ने युद्धस्तर पर अभियान चलाकर इन कार्यों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समय से कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया.

सीएम ने विशेष रूप से बरसात से पहले पूर्ण होने वाली परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा. मुख्यमंत्री को बताया गया कि वाराणसी परिक्षेत्र में 7175 करोड़ की 2630 परियोजनाएं चालू हैं, जिसमें से 687 कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं, 542 कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं. इसी प्रकार वाराणसी जिले में 3223 करोड़ रुपए के 421 कार्य गतिमान हैं, जिसमें 85 कार्य शत प्रतिशत पूर्ण तथा 158 कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं.

सड़क निर्माण में गुणवत्ता का रखें ध्यान

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के गत वर्ष के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली. उन्होंने निर्देशित किया कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना तत्काल उपलब्ध कराएं. कार्य योजना तैयार करते समय धनराशि स्वीकृत हो एवं टेंडर प्रक्रिया भी साथ में हो, कोई वेटिंग नहीं होनी चाहिए. निर्माण कार्यों में हर हालत में प्रगति सुनिश्चित हो सके.

सीएम ने कहा कि जिन सड़कों की मरम्मत कराई जानी हो, उनका पहले सर्वे अवश्य करा लिया जाए. नगर निगम नगरीय क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें. जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को अवश्य शामिल किया जाए. सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करके ही कार्य शुरू कराएं, ताकि हर हालत में कार्य समय से पूर्ण हों और आमजन को सहूलियत हो. 

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सीएम योगी ने की कार्यों की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान चंदौली में बनने वाले इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं ने बताया कि 18 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है. मुख्यमंत्री ने कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए हर हालत में समय से कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया. उन्होंने वाराणसी में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनने वाले यूनिटी मॉल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया.
 
बैठक में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु', खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, एमएलसी धर्मेंद्र राय समेत तमाम लोग उपस्थित रहे. 

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Published at : 13 Jun 2026 07:30 AM (IST)
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UP NEWS Yogi Adityanath
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